palestra Borgo Nuovo

Palestra comunale di Borgo Nuovo, Sabrina Figuccia: ''Si avvicina la riapertura agli atleti e al pubblico''

''Un altro impianto sportivo che finalmente torna ad essere fruibile dopo tanti, troppi anni, di abbandono e di incuria'', afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2022 - 14:31:58 Letto 716 volte

“Si avvicina la riapertura agli atleti e al pubblico della palestra comunale di largo Partinico, a Borgo Nuovo”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: “Nei giorni scorsi, infatti, è stata consegnata la certificazione dell’impianto elettrico, mentre mercoledì prossimo, 16 novembre, sarà prodotta anche la certificazione dell’impianto idrico-sanitario. Una volta che sarà trasmessa tutta la documentazione tecnica, sarà necessario un sopralluogo da parte dell’Amg. l’azienda del gas, che in 2 o 3 giorni al massimo procederà con le necessarie verifiche.

Dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte della società di via Tiro a Segno, e dopo aver effettuato contemporaneamente le attività di manutenzione del verde e di pulizia interna da parte della Reset, una volta ottenuto anche il parere del Coni sull'utilizzo dell'impianto da parte delle Federazioni di settore, si procederà finalmente alla consegna al Settore sport che metterà immediatamente a disposizione la palestra.

Un altro impianto sportivo, quindi, che finalmente torna ad essere fruibile dopo tanti, troppi anni, di abbandono e di incuria.

Questa, naturalmente, è soltanto una tappa del lungo percorso che abbiamo intrapreso per restituire ai palermitani gli impianti sportivi cittadini”.

La dichiarazione di Salvo Alotta, Presidente V Commissione Sport: "La prossima riapertura della palestra comunale di Borgonuovo è un importante segnale non solo per il quartiere, ma per tutta la città. Non posso che ringraziare l'assessore Figuccia per l' impegno e auspicare che i palermitani possano riappropriarsi di tutti gli spazi votati allo sport ma rimasti chiusi in questi anni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!