Qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra 1-2: azzurri partono con una sconfitta

Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro l'Inghilterra al termine di una partita piena di emozioni.

L'Italia parte con il piede sbagliato nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro l'Inghilterra al termine di una partita piena di emozioni.

Partita dai due volti quella dei ragazzi di Mancini che, tra le mura amiche del 'Maradona', giocano un brutto primo tempo subendo due gol. Il primo di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore, per un fallo di mano di Di Lorenzo.

Cambia tutto nella ripresa dove Retegui (al debutto assoluto e subito titolare) riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci, si portano a casa i tre punti e tornano a vincere in Italia dopo 62 anni.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Verratti (8′ Scamacca), Jorginho (69′ Tonali), Barella (62′ Cristante); Berardi (62′ Politano), Retegui, Pellegrini (69′ Gnonto). A disposizione: Falcone, Meret, Darmian, Pessina, Emerson, Scalvini, Romagnoli. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Grealish, Rice, Bellingham (85′ Gallagher); Saka (85′ James), Kane, Foden (81′ Trippier). A disposizione: Ramsdale, Forster, Henderson, Dier, Chilwell, Guéhl, Foden, Maddison. Toney. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

MARCATORI: 13′ Rice (ENG), 44′ Kane (ENG), 56′ Retegui (ITA)

AMMONITI: Rice (ENG), Walker (ENG), Maguire (ENG), Grealish (ENG), Jorginho (ITA), Acerbi (ITA)

ESPULSI: Shaw (ENG) all’80’

