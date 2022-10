Ternana-Palermo 3-0

Quinta sconfitta per i rosanero battuti a Terni: Ternana-Palermo 3-0

Terza sconfitta di fila per il Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2022 - 19:00:22 Letto 687 volte

La squadra di Lucarelli prova a mettere in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. Al 2’ Capuano va vicinissimo al vantaggio con un bel colpo di testa. Quattro minuti più tardi Coulibaly spreca una grande occasione mandando alto il pallone. Giocano meglio i padroni di casa, al 22’ è ancora Palumbo servito da Partipilo a far partire un mancino sul secondo palo che finisce fuori di pochissimo. I rosanero rispondono con Saric al 29’, ma Elia non trova il pallone. Manca la chance dell’1-0 anche Donnarumma al 38’ servito da Corrado. Partipilo è il più pericoloso nella ripresa, sfiora la rete al 50’ e la trova sette minuti più tardi su cross perfetto di Palumbo, l’attaccante in rovesciata fa impazzire i tifosi e porta avanti la Ternana. C’è tempo anche per il 2-0 segnato da Palumbo con un gran tiro dalla distanza. Dilagano i padroni di casa, sempre in controllo della partita, con il tris in pieno recupero di Raul Moro. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Lucarelli, terzo k.o. di fila per il Palermo.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Capuano (33’pt Diakitè), Corrado (35’st Moro), Coulibaly, Di Tacchio, Cassata (19’st Defendi), Partipilo, Palumbo (35’st Pettinari), Donnarumma (35’st Celli).

A disposizione Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Martella

Allenatore: Cristiano Lucarelli

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Sala (34’pt Buttaro), Nedelcearu, Marconi, Mateju, Segre (34’st Vido), Stulac, Saric (23’st Valente), Elia (23’st Broh), Di Mariano (34’st Floriano), Brunori.

A disposizione Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini

Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

RETI: 12’st Partipilo (T), 33’st Palumbo (T), 47’st Raul Moro (T)

NOTE: spettatori presenti 6617, di cui 1.723 abbonati e 356 ospiti. Ammoniti Segre (P), Cassata (T)

Fonte: Gazzetta dello Sport

Fonte Immagine: Dazn

