Reggina-Palermo: le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni del match fra Reggina e Palermo.

Ecco le probabili formazioni del match fra Reggina e Palermo:

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas

Indisponibili: Galabinov, Obi

Squalificati: nessuno

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella/Marconi, Sala/Mateju; Saric/Damiani, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano. All.: Eugenio Corini.

Indisponibili: Accardi, Devetak, Broh, Crivello

Squalificati: Valente

Dove vederla

Reggina-Palermo sarà trasmessa da Dazn attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (Canale 252 del satellite). Altra piattaforma disponibile è Helbiz Live, disponibile sulle smart tv. Prima di procedere con la visione della gara, è necessario chiaramente attivare un account.

Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, disponibile con un abbonamento a parte rispetto a quello base. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su Smartphone e Tablet.

Reggina-Palermo, infine sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In quest'ultimo caso in modalità pay-per-view.

