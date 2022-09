Reggina-Palermo 3-0

Serie B, al Granillo il Palermo travolto dalla Reggina 3-0

Altro pessimo risultato per i rosanero, che restano fermi a quota 4 punti, al 13° posto in campionato.

Vince la Reggina di Pippo Inzaghi, che tra le mura casalinghe del Granillo supera il Palermo di Corini e vola a 9 punti in classifica.

Finisce 3-0 con le reti del talento scuola Inter Fabbian al 7' del primo tempo e di Menez al 58' della ripresa: gli amaranto restano anche in inferiorità numerica al 63' per l'espulsione di Tiago Cionek, ma riescono a trovare la via del definitivo 3-0 al 71' con Liotti. Nel finale (84') resta in 10 uomini anche il Palermo con l'espulsione di Bettella. Altro pessimo risultato per i rosanero, che restano fermi a quota 4 punti, al 13° posto in campionato.

Il tabellino

REGGINA: Canotto L. (dal 16′ st Cicerelli E.), Cionek T., Colombi S. (Portiere), Crisetig L., Di Chiara G., Fabbian G., Gagliolo R., Majer Z. (dal 20′ st Liotti D.), Menez J. (dal 19′ st Loiacono G.), Pierozzi N. (dal 1′ st Camporese M.), Rivas R. (dal 37′ st Gori G.).

A disposizione: Agostinelli V., Camporese M., Cicerelli E., Dutu E., Giraudo F., Gori G., Liotti D., Loiacono G., Lombardi A., Ravaglia F. (Portiere), Ricci F., Santander F.

Allenatore: Inzaghi F..

PALERMO: Bettella D., Brunori M., Buttaro A., Di Mariano F. (dal 36′ st Soleri E.), Elia S. (dal 36′ st Vido L.), Mateju A. (dal 24′ st Sala M.), Nedelcearu I., Pigliacelli M. (Portiere), Saric D. (dal 10′ st Damiani S.), Segre J. (dal 24′ st Floriano R.), Stulac L..

A disposizione: Damiani S., Doda M., Floriano R., Grotta G. (Portiere), Lancini E., Marconi I., Massolo S. (Portiere), Pierozzi E., Sala M., Soleri E., Vido L.

Allenatore: Corini E..

Reti: al 7′ pt Fabbian G. (Reggina) , al 13′ st Menez J. (Reggina) , al 28′ st Liotti D. (Reggina) .

Ammonizioni: al 19′ pt Pierozzi N. (Reggina), al 29′ pt Di Chiara G. (Reggina), al 39′ pt Canotto L. (Reggina) al 21′ st Bettella D. (Palermo).

Espulsioni: al 18′ st Cionek T. (Reggina) al 39′ st Bettella D. (Palermo).

