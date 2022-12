Serie B, il Barbera occasione persa per il Palermo: 0-0 contro il Como

Palermo-Como 0-0

Il Palermo si incastra sullo 0-0 e manca il colpo grosso, ma la zona playoff resta a portata di mano.

Primo tempo di fiammate al Renzo Barbera. Dopo 10’ di ritmi alti arrivano le prime chance per i rosanero. La prima è per Vido, lesto a deviare il cross di Sala: pallone sul palo. Sul corner successivo ci prova Brunori, senza precisione. La squadra di Longo si vede dalle parti di Pigliacelli con il trio Cerri-Cutrone-Mancuso, ma manca il guizzo giusto. Per il Como, i protagonisti sono gli stessi anche nella ripresa: i lombardi vanno a un passo dalla rete con il destro a giro di Mancuso, intorno all’ora di gioco, mentre gli uomini di Corini cercano il vantaggio con Segre e Saric, oltre che con qualche acuto del solito Brunori. L’ultimo brivido della gara arriva con il sinistro ravvicinato di Ioannou, respinto da Pigliacelli. Il Palermo si incastra sullo 0-0 e manca il colpo grosso, ma la zona playoff resta a portata di mano.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre (64' Broh), Gomes (84' Stulac), Damiani (64' Valente); Vido (64' Saric), Brunori, Di Mariano (76' Soleri). A disp.: Massolo, Grotta, Accardi, Marconi, Devetak, Pierozzi, Floriano. All. Corini.

COMO (4-3-3): Vigorito; Odenthal, Binks, Vignali, Cagnano (86' Ioannou); Bellemo, Da Riva (81' Faragò), Arrigoni; Mancuso (81' Ambrosini), Cutrone (75' Blanco), Cerri (86' Gabrielloni). A disp.: Ghidotti, Bolchini, Scaglia, Celeghin, Delli Carri, Ba. All. Longo.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila (Trinchieri-Longo).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Mancuso, Arrigoni (C)

