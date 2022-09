Frosinone-Palermo 1-0

Serie B, il Palermo cade a Frosinone: 1-0

Decide l'autogol di Buttaro.

Pubblicata il: 17/09/2022

Allo Stirpe è gara combattuta, prima che Moro la sblocchi al 44’ non senza poca fortuna. Caso aggira la difesa del Palermo e la serve dentro per l’ex attaccante del Catania, che calcia male ma trova la deviazione di Buttaro, mettendo fuori causa Pigliacelli. Nella ripresa inizia in pressione la squadra di Corini, che ci prova con un tiro di Di Mariano, prima del palo del Frosinone sempre con Caso. Nel finale super occasione per Segre su assist del vivace Di Mariano, ma il colpo di testa, finisce a lato.

IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Samprisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta (79' Cotali); Kone (79' Oliveri), Boloca; Mazzitelli (68' Lulic), Caso, Garritano (68' Ciervo); Moro (83' Mulattieri). A disp.: Loria, Kalaj, Monterisi, Szyminski, Borrelli, Bocic, Insigne.

All. Grosso.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (46' Bettella), Mateju (54' Sala); Segre, Stulac (70' Damiani), Saric (70' Soleri); Elia (71' Floriano), Brunori, Di Mariano. A disp.: Massolo, Grotta, Doda, Pierozzi, Lancini, Gomes, Vido. All. Corini.

ARBITRO: Giua di Olbia (Meli-Peretti).

IV UFFICIALE: Carrione di Castellammare di Stabia.

VAR: Guida.

AVAR: Sechi.

MARCATORI: 44' Moro.

NOTE: Ammoniti Boloca, Marconi, Mateju, Bettella, Cotali, Segre, Mulattieri, Caso.

