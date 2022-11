Palermo-Parma

Serie B, Palermo-Parma: le probabili formazioni

Palermo-Parma si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022 alle ore 16:15 per la 12^ giornata del campionato di Serie B.

Le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Floriano

Parma (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Bonny; Sohm, Estevez; Hainaut, Vazquez, Tutino; Benedyczak.

Dove vederla:

Saranno DAZN, Sky ed Helbiz Live a dare modo agli appassionati di vedere la partita.

Con DAZN si potrà seguire il match tramite decoder Tim Vision o su smart TV, con Sky via satellite e con Helbiz via Prime Video. In streaming si potrà vedere la sfida sempre con DAZN su app e sito ufficiale, oppure con l'app di Sky Go, Now TV, App e canale Prime Video di Helbiz Live.

