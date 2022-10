Palermo-Pisa 3-3

Serie B, rocambolesco pareggio per i rosanero: Palermo-Pisa 3-3

Il Palermo di Corini interrompe la striscia di sconfitte consecutive (tre) e muove seppur di poco la classifica.

All'11' sponda di Brunori per Di Mariano che dentro l'area non sbaglia portando avanti i rosanero, i toscani non ci stanno e al 25' pareggiano con un super gol di Toure. Nel secondo di recupero del primo tempo è la formazione di Corini a riportarsi avanti con il secondo assist di Brunori, questa volta per Elia. Ancora Elia, nella ripresa, trova il jolly per il terzo gol rosanero, ma la gioia dura poco perchè Gliozzi ristabilisce subito le distanze trovando il secondo gol nerazzurro. Al 77' arriva la doccia gelata per il Barbera con Tramoni che trova la rete del definitivo 3-3.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (46' Bettella), Mateju; Segre, Gomes, Broh (83' Vido); Elia (91' Valente), Brunori, Di Mariano (76' Saric). A disp.: Massolo, Accardi, Devetak, Lancini, Stulac, Damiani, Soleri, Floriano. All. Corini.

PISA (4-3-1-2): Nicolas (18' Livieri); Calabresi (62' Esteves), Canestrelli, Barba (66' Hermansson), Beruatto; Ionita (62' M. Tramoni), Nagy (66' Torregrossa), Marin; Toure; Sibilli, Gliozzi. A disp.: Rus, De Vitis, Jureskin, Mastinu, Piccinini, Morutan, M. Tramoni, Masucci. All. D'Angelo.

ARBITRO: Feliciani di Teramo (Pagnotta-Ricci).

IV UFFICIALE: Gemelli di Messina. VAR-AVAR: Dionisi-Lombardo.

MARCATORI: 11' Di Mariano, 25' Toure, 45'+2, 57' Elia, 64' Gliozzi, 78' L. Tramoni

NOTE: Ammoniti: Beruatto, Calabresi, Sibilli (PI), Marconi, Bettella, Brunori, Elia, Nedelcearu (PA). Ammonito il tecnico del

