Sport e alimentazione, Sabrina Figuccia: ''Un binomio indissolubile''

''Quello tra sport ed alimentazione è ormai un binomio indissolubile, soprattutto per le nuove generazioni'', afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo.

“Quello tra sport ed alimentazione è ormai un binomio indissolubile, soprattutto per le nuove generazioni, sempre più attente alla cura del proprio corpo e delle proprie specifiche caratteristiche”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: “Stamattina, nei locali del l’Infaop di via Castellana, si è svolto il convegno-dibattito “Alimentiamo il benessere”, durante il quale esperti e addetti ai lavori hanno posto l’attenzione sulle tematiche che attengono allo sport e alla corretta alimentazione nel mondo dei giovani, soprattutto quelli che frequentano corsi di formazione come quelli di oggi che fanno corsi di cucina e benessere e che quindi sono proiettati verso le professioni del settore, che assumono un’importante sempre maggiore”.

A coordinare i lavori è stato il direttore dell’Infaop Gabriele Albergoni, mentre sono intervenuti Gabriele Virzì, presidente dei medici sportivi palermitani, Nicolò Piazza, esperto di medicina preventiva, Gaetano Piraino e Rosaria Cusimano.

