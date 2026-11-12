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Contenziosi previdenziali

Ingiunzioni INPS fino a 42mila euro, annullamenti e sgravi per piccoli imprenditori: decisivi i ricorsi su prescrizione e notifiche

Difesa Consumatori e Contribuenti rende noti alcuni casi di ingiunzioni previdenziali annullate dai giudici o fortemente ridotte dall'INPS. Tra le contestazioni, irregolarità nelle notifiche e prescrizione dei crediti. In alcune sentenze l'ente è stato condannato anche al pagamento delle spese legali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 11:05
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Tutela dei consumatori
Difesa Consumatori e Contribuenti

Ingiunzioni INPS per decine di migliaia di euro annullate o fortemente ridotte grazie ai ricorsi presentati da piccoli imprenditori assistiti dall'avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale di Difesa Consumatori e Contribuenti e della rete Esdebitarsi.

Le richieste di pagamento, alcune superiori a 40mila euro, riguardavano presunti omessi o tardivi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. In diversi casi si trattava di ruoli risalenti al 2012 o al 2016, con sanzioni che, a fronte di importi originari anche di poche centinaia di euro, avevano raggiunto cifre particolarmente elevate.

Attraverso i ricorsi sono emerse irregolarità nelle notifiche precedenti e situazioni di prescrizione del diritto. Alcuni procedimenti si sono conclusi con l'annullamento delle ingiunzioni e, in determinate sentenze, anche con la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese giudiziarie.

Tra i casi segnalati dall'associazione figura quello di un imprenditore, indicato con l'iniziale C., che ha visto una richiesta di 42.000 euro ridotta a 810 euro a seguito di uno sgravio disposto dall'INPS, mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Un altro imprenditore, G.C., ha ottenuto l'annullamento di un'intimazione di quasi 20.000 euro, mentre per C.C. una sentenza ha annullato un'ingiunzione superiore a 22.000 euro.

Il presidente di Difesa Consumatori e Contribuenti, Pasquale Di Carluccio, sottolinea come richieste economiche di questa entità possano mettere in seria difficoltà le piccole imprese, soprattutto le ditte individuali, fino a determinarne la chiusura. Anche debiti di poche migliaia di euro, evidenzia l'associazione, possono compromettere la sopravvivenza di un'attività.

 

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Fonte: Difesa Consumatori e Contribuenti
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