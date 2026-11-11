mercoledì11 novembre 2026, 18:18
Qualità e trasparenza

Olio extravergine, la scadenza non rivela quanto è vecchio: Codici spiega cosa controllare in etichetta

La data di consumo preferibile non indica quando sono state raccolte le olive. Un olio può essere rimasto nei serbatoi per mesi prima dell'imbottigliamento. L'associazione Codici invita a verificare l'annata di produzione e chiede maggiore trasparenza per i consumatori.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 11:19
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Tutela dei consumatori
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La data riportata sull'etichetta dell'olio extravergine di oliva non indica necessariamente quanto tempo sia trascorso dalla raccolta delle olive. Un prodotto con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro aprile 2027» potrebbe essere stato imbottigliato nell'ottobre 2025, ma ottenuto da olive raccolte nell'autunno 2024. Alla data indicata avrebbe quindi due anni e mezzo.

A richiamare l'attenzione su questo aspetto è l'associazione Codici, che rilancia le osservazioni pubblicate dal quotidiano online Il Fatto Alimentare, sulla base delle considerazioni di Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale, e di uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Plants a settembre.

La ricerca ha monitorato per 16 mesi sei oli extravergine monovarietali italiani filtrati, evidenziando velocità di degradazione sensoriale molto differenti tra i prodotti analizzati.

Perché la data in etichetta può essere fuorviante

Dopo la molitura, l'olio può rimanere nei serbatoi anche per lunghi periodi prima di essere confezionato.

Se il produttore stabilisce il termine minimo di conservazione prendendo come riferimento la data di imbottigliamento, il consumatore non dispone necessariamente delle informazioni per conoscere l'effettiva età del prodotto.

La data stampata sulla confezione può quindi trasmettere una sensazione di sicurezza senza chiarire quanto tempo sia trascorso dalla produzione dell'olio.

Come riconoscere l'annata di raccolta

L'associazione Codici consiglia di verificare sempre la presenza dell'annata di raccolta.

Questa indicazione è obbligatoria per gli oli italiani ottenuti interamente da un'unica campagna di produzione.

La dicitura 2025/2026, ad esempio, indica che le olive sono state raccolte prevalentemente nell'autunno 2025. Chi desidera acquistare olio novello, appena prodotto nei frantoi, dovrebbe invece cercare la dicitura campagna di produzione 2026/2027.

L'obbligo di indicare l'annata non riguarda, invece, le miscele di oli italiani provenienti da campagne differenti né quelle contenenti oli europei o extraeuropei.

Di conseguenza, anche la scritta 100% italiano non garantisce, da sola, che sulla confezione sia riportato l'anno di raccolta.

Codici: maggiore trasparenza sulle etichette

«Il consumatore vede una data rassicurante e pensa di avere molto tempo, ma quella data non racconta la vita dell'olio prima dell'imbottigliamento», dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici.

«Chi attribuisce termini di 18 o 24 mesi deve poter dimostrare che il prodotto mantenga fino a quel momento i requisiti dell'extravergine, tenendo conto anche del tempo trascorso nei serbatoi. Chiediamo maggiore trasparenza in etichetta», aggiunge Giacomelli.

L'associazione invita infine i consumatori a prestare attenzione anche ai prezzi particolarmente bassi, spesso associati a miscele realizzate per contenere i costi di vendita e la cui qualità, secondo Codici, potrebbe non mantenersi a lungo.

Il consiglio principale rimane quello di controllare l'annata di raccolta, quando presente, senza affidarsi esclusivamente alla data di consumo preferibile riportata sulla confezione.

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Fonte: Associazione Codici
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