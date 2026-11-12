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Anziani e risparmio

Over 65, il 74% teme il futuro e uno su quattro non ha familiari a cui chiedere aiuto: l'allarme di Codici

L'indagine Acri-Ipsos Doxa rivela le difficoltà economiche degli anziani italiani: il 45% ha speso tutto il reddito annuale e il 46% fatica a mantenere il proprio tenore di vita. Giacomelli: ''Servono interventi a sostegno di chi è in difficoltà''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 11:54
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Tutela dei consumatori
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Gli italiani over 65 sono la generazione che guarda al futuro con maggiore preoccupazione. Il 74% teme i prossimi tre-cinque anni, mentre uno su quattro dichiara di non avere familiari a cui rivolgersi per ricevere un sostegno economico.

È quanto emerge dalla 26ª Indagine Acri-Ipsos Doxa ''Gli italiani e il risparmio'', condotta dal 17 settembre al 1° ottobre 2026 su circa mille adulti italiani. A richiamare l'attenzione sui risultati è l'associazione Codici, che sollecita una riflessione da parte delle istituzioni.

«Chi ha lavorato una vita oggi teme di non potersi curare e di non farcela con la pensione e per un anziano su quattro non c'è nemmeno una famiglia su cui contare», osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici.

Risparmi in difficoltà e timori per la sanità

Secondo l'indagine, il 74% degli over 65 si dichiara spaventato o preoccupato per il futuro, la percentuale più alta tra le generazioni. Sono inoltre gli unici a prevedere un peggioramento della propria situazione personale, con un saldo negativo di 12 punti.

Il 48% teme per le prospettive di ripresa e sviluppo del Paese, il 45% per la mancanza di risorse destinate a cure e assistenza e il 33% per l'invecchiamento della popolazione.

Sul fronte economico, il 45% degli over 65 ha speso interamente il reddito dell'ultimo anno, mentre il 59% ritiene di riuscire a risparmiare meno rispetto ai propri genitori, contro il 37% della Generazione Z.

Per il 21% il tenore di vita è peggiorato e per un ulteriore 25% è difficile mantenerlo: complessivamente, il 46% segnala quindi difficoltà.

Quanto al sistema di welfare, il 58% ritiene che il risparmio privato dovrà integrare soprattutto le spese sanitarie, mentre il 40% considera necessario integrare le pensioni pubbliche.

Un anziano su quattro senza sostegno familiare

Un altro dato evidenziato dall'associazione riguarda la solitudine economica. Il 25% degli over 65 dichiara di non avere familiari su cui contare finanziariamente, contro il 7% di Gen Z e Millennials. Soltanto il 3% riceve aiuti economici dai parenti.

L'indagine rileva inoltre che il 70% mantiene i risparmi in forma liquida, mentre il 62% preferisce investire sulla qualità della vita attuale piuttosto che sul futuro.

«Il 45% degli over 65 sostiene di aver speso tutto il reddito dell'anno. In un contesto di rincari su alimentari ed energia, questo significa non avere margine per nessun imprevisto», sottolinea Giacomelli.

«Sono dati a dir poco allarmanti su cui è necessaria un'attenta riflessione da parte delle istituzioni al fine di adottare tutti gli strumenti utili per fornire supporto a chi è in difficoltà», conclude il Segretario Nazionale di Codici.

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Fonte: Associazione Codici
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