mercoledì11 novembre 2026, 18:18
Diritti dei passeggeri

Volo Ryanair Roma-Palermo in ritardo di oltre tre ore: il Giudice di Pace condanna la compagnia a pagare 250 euro

La sentenza riguarda il volo FR3946 del 28 giugno 2024. Accolto il ricorso di una passeggera assistita da ItaliaRimborso: la compagnia aerea non ha dimostrato adeguatamente l'esistenza di circostanze eccezionali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 11:13
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Tutela dei consumatori
ItaliaRimborso

Un ritardo superiore alle tre ore sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo è costato a Ryanair una condanna al pagamento di 250 euro di compensazione pecuniaria. Il Giudice di Pace di Palermo ha accolto il ricorso presentato da una passeggera assistita da ItaliaRimborso, riconoscendo il diritto all'indennizzo previsto dal Regolamento europeo 261/2004.

La vicenda riguarda il volo FR3946 del 28 giugno 2024, arrivato all'aeroporto di Palermo con oltre tre ore di ritardo rispetto all'orario programmato.

La passeggera aveva richiesto il riconoscimento della compensazione economica prevista dalla normativa europea per i ritardi prolungati, ottenendo una pronuncia favorevole.

Ryanair invoca circostanze eccezionali, ma il giudice respinge la difesa

Nel corso del procedimento, Ryanair aveva sostenuto che il ritardo fosse stato provocato da una circostanza eccezionale, collegata alla rimodulazione del traffico aereo e alla modifica dello slot assegnato al volo.

Il Giudice di Pace, tuttavia, ha ritenuto che la compagnia non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la natura eccezionale dell'evento che aveva determinato il disservizio e la conseguente riprogrammazione dei voli.

La sentenza richiama un principio della giurisprudenza europea: spetta al vettore aereo dimostrare non soltanto l'esistenza di circostanze eccezionali, ma anche di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il ritardo o limitarne le conseguenze sui passeggeri.

In assenza di tale dimostrazione, il diritto alla compensazione rimane riconosciuto.

Il giudice ha quindi condannato Ryanair al pagamento di 250 euro in favore della passeggera.

ItaliaRimborso: i passeggeri possono far valere i propri diritti

La decisione viene commentata da ItaliaRimborso, che ha assistito la viaggiatrice nel procedimento giudiziario.

«Questa decisione conferma ancora una volta come le compagnie aeree siano tenute a dimostrare concretamente l'esistenza di circostanze eccezionali per sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento europeo», sottolinea ItaliaRimborso.

«Molto spesso i passeggeri rinunciano a far valere i propri diritti ritenendo che il disservizio sia inevitabile. In realtà, quando il vettore non riesce a fornire adeguata prova delle cause del ritardo, la compensazione può essere riconosciuta anche in sede giudiziale», aggiunge la società.

ItaliaRimborso ricorda infine che i passeggeri che hanno subito ritardi superiori a tre ore, cancellazioni o negati imbarchi possono verificare l'eventuale diritto alla compensazione attraverso il portale italiarimborso.it.

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Fonte: ItaliaRimborso
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