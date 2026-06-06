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Romano Mobili: dal 1960 l'arte di arredare casa nella provincia di Palermo

Da oltre sessant'anni Romano Mobili accompagna le famiglie siciliane nella progettazione degli spazi domestici. Tra tradizione, interior design ed e-commerce, l'azienda di Partinico continua a essere un punto di riferimento nell'arredamento in Sicilia.

Ci sono attività che, prima ancora di un prodotto, raccontano un territorio. A Partinico, nel cuore della provincia di Palermo, una di queste attività porta lo stesso nome da oltre sessant’anni: Romano Mobili.

Un’attività di famiglia nata nel 1960 e cresciuta insieme al suo territorio, fino a diventare un punto di riferimento per chiunque, in Sicilia, voglia arredare casa con gusto, qualità e un servizio attento dalla prima idea fino alla consegna.

In un settore in cui molte realtà nascono e scompaiono nel giro di pochi anni, la longevità di questa azienda è già di per sé un racconto: quello di una passione tramandata, di clienti diventati amici e di un modo artigianale di intendere l’arredamento che resiste al passare delle mode.

Una storia lunga tre generazioni

Tutto comincia nel 1960, quando la famiglia Romano apre i battenti del primo negozio. Da allora l’attività non si è mai fermata, passando di mano in mano fino a Francesca Romano, alla terza generazione.

È un dettaglio che vale più di tanti slogan: significa che chi entra oggi nello showroom trova lo stesso patrimonio di competenze accumulato in oltre sei decenni, aggiornato però alla sensibilità contemporanea.

Le generazioni che si sono succedute hanno saputo conservare ciò che funzionava — la cura nei dettagli, il rapporto diretto con il cliente, la garanzia sui materiali — innovando al tempo stesso strumenti e linguaggi.

Il risultato è un equilibrio raro tra tradizione e modernità, che si percepisce sia nello stile dei mobili proposti sia nel modo in cui il personale accompagna le persone nelle loro scelte d’arredo.

Non solo mobili: l’interior design diventa un servizio

La vera differenza, però, sta nell’approccio. L’azienda non si limita a vendere mobili: è specializzata in interior design e offre una consulenza completa che parte dalla progettazione degli spazi e arriva fino alla scelta dei singoli complementi.

Significa che il cliente non viene lasciato solo davanti a un catalogo, ma guidato passo dopo passo: si studiano le esigenze della famiglia, si valutano dimensioni e luce degli ambienti, si propongono soluzioni su misura con tanto di rendering tridimensionali per vedere in anteprima il risultato finale.

Questa attenzione si estende a tutto ciò che rende una casa davvero abitata. Oltre a cucine, zona giorno e zona notte, da Romano Mobili si curano con la stessa dedizione complementi d’arredo, illuminazione e oggettistica, perché è spesso nei dettagli che un ambiente trova la propria personalità. È un modo di lavorare che avvicina la bottega siciliana a uno studio di progettazione, pur mantenendo la concretezza e l’accessibilità di un negozio che conosce bene il proprio territorio.

Un e-commerce con migliaia di prodotti dei migliori brand

Alla solidità del punto vendita fisico l’azienda ha affiancato l’ ecommerce www.romanomobili.com, che oggi conta migliaia di prodotti. Online si trovano le firme più riconosciute del panorama dell’arredo e numerosi marchi di design e oggettistica — con la possibilità di filtrare per categoria, stile e fascia di prezzo. È una vetrina che consente anche a chi non abita in provincia di Palermo di accedere alla stessa selezione disponibile in showroom, con spedizioni in tutta Italia.

L’ampiezza dell’assortimento è uno dei punti di forza: si passa dalla cucina completa al singolo calice da cocktail, dal divano componibile al vaso decorativo. Una varietà che riflette la filosofia dell’azienda, secondo cui arredare non vuol dire soltanto riempire una stanza, ma comporre un insieme coerente in cui ogni elemento dialoga con gli altri.

La fiducia di oltre mille clienti

Numeri e parole, però, contano poco senza la voce di chi ha provato il servizio. E qui l’azienda può contare su un patrimonio non comune per un’attività locale: oltre mille recensioni positive raccolte nel tempo. Una mole di riscontri che racconta esperienze d’acquisto reali e che, al di là del singolo giudizio, testimonia un volume di clienti difficilmente raggiungibile senza una reputazione costruita con costanza.

Per chi deve affidare a qualcuno l’arredo della propria casa — una scelta importante e spesso onerosa — poter leggere le opinioni di chi è già passato di lì rappresenta una garanzia concreta, capace di trasformare un primo contatto in un rapporto di fiducia duraturo.

La collezione di Natale che ha conquistato la Sicilia

C’è infine un capitolo che, negli anni, è diventato quasi un appuntamento fisso per molte famiglie: la collezione natalizia. Ogni anno, con l’avvicinarsi delle feste, il negozio allestisce un’esposizione che conta migliaia di articoli, tra alberi, addobbi, decorazioni e idee regalo. È un universo che ha reso Romano Mobili celebre ben oltre i confini della provincia, attirando clienti da ogni parte d’Italia.

Per molti, la visita allo showroom natalizio è ormai un rito che segna l’inizio delle feste, al pari delle luminarie in città. Un’abilità nel creare emozione che, in fondo, è la stessa che l’azienda mette nell’arredare una casa tutto l’anno: trasformare oggetti in atmosfere.

Un’attività che guarda al futuro

A più di sessant’anni dalla sua nascita, Romano Mobili continua a fare ciò che le riesce meglio: ascoltare le persone e tradurre i loro desideri in spazi da vivere. Tra showroom fisico, consulenza di interior design ed e-commerce, l’azienda di Partinico dimostra come una realtà profondamente radicata nel territorio possa restare al passo con i tempi senza tradire la propria storia. Una lezione di continuità che, nel panorama dell’arredamento siciliano, resta un esempio raro e prezioso.

È possibile visitare la sede fisica del negozio in Corso dei Mille, 71-73-89-91, 90047 Partinico PA e parlare direttamente con Francesca e Michele Romano, attuali gestori dell’attività, e il loro staff. Atmosfera di casa e grande competenza sui prodotti sono garantite ad ogni visitatore.