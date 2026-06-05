mercoledì07 ottobre 2026, 00:26
palinsesti televisivi

La malatelevisione...

La cronaca nera trasformata in spettacolo televisivo è al centro della nuova vignetta di Guido Buccellato, che punta il dito contro quella che viene spesso definita la ''malatelevisione''.
di Guido Buccellato
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 09:50
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Le vignette di Guido Buccellato
Guido Buccellato
Letto: 2354 volte
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