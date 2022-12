clima

Clima, il 2022 è l'anno più caldo della storia per l'Italia

Confermata la tendenza dei primi mesi. Ma nel resto del mondo l'anno più torrido è stato il 2016.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2022 - 15:12:06 Letto 736 volte

Il Cnr ha decretato che il 2022 sarà, per l'Italia, l'anno più caldo di sempre dal 1800.

Le temperature di dicembre sono infatti in linea con la tendenza dei primi mesi dell'anno, già evidenziata dall'istituto Cnr-Isac. Lo ha detto il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, aggiugendo che il primato (negativo) del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie. Per le minime, invece, l'anno record è stato il 2018 che resta il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Nel mondo, invece, è stato il 2016 l'anno più torrido a livello mondiale, precedendo il 2020 e il 2019.

Una vigilia di Natale e un 25 dicembre segnati dal caldo e temperature anomale anche 10°C sopra la media soprattutto al centro-sud e in montagna. Massime da record, tra i 23 e i 25 gradi, potrebbero essere registrate localmente sopratutto in Sardegna (Cagliari) e Sicilia. Un trend, quello del periodo delle feste di fine anno, che è in linea con il quadro registrato fino ad ora per il mese di dicembre 2022 che potrebbe diventare il mese più caldo mai registrato dal 1800.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!