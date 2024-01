Natura

Foglie in evoluzione, gli straordinari Aghifogli del Parco delle Madonie

L'evoluzione che hanno subito le foglie degli agrifogli di Piano Battaglia, in risposta alla pressione degli erbivori.

Nel cuore del Parco delle Madonie, a breve distanza da Palermo, si cela un bosco magico, il bosco degli Aghifogli Giganti. Questi alberi, che possono raggiungere i 15 metri di altezza, non solo vantano una bellezza notevole e suggestiva, ma celano anche un segreto evolutivo.

Come ben sappiamo, gli animali, noi inclusi, nel corso delle Ere si sono evoluti, adattando i loro tratti per sopravvivere meglio nell’ambiente circostante. Le piante, a loro volta, non sono da meno; nel corso del tempo, si sono modificate per difendersi dai loro “predatori” naturali, gli animali erbivori.

L’Aghifoglio (Ilex aquifolium) è un esempio eloquente di questa adattabilità. Osservando questi alberi maestosi con un occhio attento, noteremo un cambiamento nella forma delle foglie.

Tempo fa, Piano Battaglia e le cime circostanti erano popolate da cervi, come suggerisce il nome della cima Piano Cervi. Oggi, questi sono stati sostituiti dai daini, che si nutrono delle foglie più tenere dei rami bassi di vari alberi, tra cui gli Aghifogli.

Per difendersi da questi erbivori, gli Aghifogli hanno attuato una modifica di alcuni geni del DNA nel corso delle generazioni, portando all’eterofillidia.

Questo fenomeno si manifesta con la presenza di foglie con bordi diversi a seconda dell’altezza del ramo. I geni mutati si attivano, dando origine a foglie con bordi spinosi nei rami più bassi, a portata degli erbivori, e foglie con bordi via via più lisci nei rami più alti.

Questo meccanismo di difesa estremamente astuto, rappresenta una risposta evolutiva fondamentale. Non potendo muoversi per sfuggire ai predatori erbivori, l’Aghifoglio ha sviluppato naturalmente foglie modificate per scoraggiarli dal consumarlo. Una testimonianza vivente della saggezza silenziosa della Natura, sfatando l’idea comune che le piante siano esseri privi di intelligenza e inerzia.

Fonti: National Geographic. (2012, dicembre 20). Why Holly Leaves Are Prickly. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/science/article/121220-holly-leaves-prickly-plants-science

