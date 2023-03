riciclo

Giornata mondiale del riciclo, Pichetto: ''L'Italia è leader in Europa''

Nel Pnrr via libera a 192 progetti per investimenti faro di economia circolare, per creare impianti e ammodernare gli esistenti.

18/03/2023

"L'Italia è leader in Europa nell'economia circolare e intendiamo mantenere questo primato. Stiamo lavorando in sede comunitaria a difesa di un modello vincente nazionale, che altri Paesi vorrebbero invece mettere in discussione". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per le Giornata mondiale del riciclo.

Nel Pnrr "via libera a 192 progetti per investimenti faro di economia circolare, per creare impianti e ammodernare gli esistenti. E' stato inoltre rifinanziato il programma Mangiaplastica".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Freepik

