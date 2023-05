cambiamenti climatici

Istat: sale preoccupazione per i cambiamenti climatici, cresce attenzione per sprechi di energia e acqua

Cresce al 69,8% l'attenzione per sprechi energia dal 65 al 67,7% quello per spreco acqua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2023 - 10:38:29 Letto 748 volte

Sale la preoccupazione per i cambiamenti climatici (56,7% contro 52,2% del 2021), stabile invece quella per inquinamento dell'aria. Sono questi i temi ambientali che preoccupano oltre il 50% dei cittadini, nel 2022. Seguono smaltimento dei rifiuti e inquinamento acqua intorno al 40%. Emerge da report Istat.

Stabile rispetto al 1998 la preoccupazione del 50% per la qualità dell'aria; cresce dal 34,9% del 2021 al 37,6% quella per l'effetto serra. Cresce al 69,8% l'attenzione per sprechi energia dal 65 al 67,7% quello per spreco acqua.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!