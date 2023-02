App spia

Le migliori 5 app per scoprire un tradimento

App per scoprire tradimento: quali sono le migliori sul mercato?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2023 - 15:31:35 Letto 687 volte

Scoprire un tradimento può essere devastante per la vita di una persona ma può essere anche il momento in cui maggiormente ci può essere un momento di rinascita per chi sta passando un momento difficile. Con i giusti strumenti farlo diventa decisamente più facile: basta sapere come muoversi e dove guardare.

Che applicazioni utilizzano i traditori?

Come scoprire se ti tradisce la persona che dice di amarti? Prima di tutto per poter rispondere a questa domanda è necessario scoprire quali sono le maniere più semplici per beccare un tradimento in flagrante. La maniera senza dubbio più semplice è rappresentata dallo smartphone e dalle applicazioni in esso contenute.

Ecco una lista delle applicazioni più usate per tradire un partner; tutte queste app si possono tenere d’occhio con un app per il monitoraggio.

Facebook: social network per scambio di foto, video e messaggi

Messenger: app di messaggistica istantanea che permette lo scambio di foto, video e messaggi

WhatsApp: la più nota app di messaggistica istantanea in circolazione

Instagram: il social network per foto e video per eccellenza

TikTok: il social network più popolare del momento con integrata un app per la messaggistica

Snapchat: un social network ibridato ad una app di messaggistica con strumenti per la creazione di foto che si autodistruggono

5 migliori app per scoprire tradimento del partner

La risposta migliore alla domanda “come scoprire un tradimento dal cellulare” è dotarsi delle giuste applicazioni e dei giusti strumenti. Molte aziende specializzate in sicurezza e monitoraggio hanno creato applicazioni per tracciare ciò che viene fatto su internet e più nello specifico sui social media. Andiamo a scoprirle tutti insieme.

mSpy

mSpy è una potente e versatile app per il monitoraggio disponibile su iOS e Android. Questa è registratore schermo spia app permette di tracciare i social network, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posizione dello smartphone attraverso il modulo GPS, il registro chiamate, i messaggi e tanto altro ancora. Niente sarà più un segreto per voi dopo aver installato mSpy sullo smartphone del vostro partner.

Eyezy

Eyezy è un altro nome molto noto nel mondo del monitoraggio. L’app in questione permette di tenere traccia a tutti gli SMS inviati e ricevuti, alla lista di chiamate effettuate e ricevute, ai messaggi e ai contenuti multimediali che sono passati attraverso sistemi di messaggistica istantanea o applicazioni per i social media. L’applicazione è anche dotata di una funzione keylogger.

Highster Mobile

Highster Mobile è un’applicazione che permette di avere accesso a tantissime informazioni diverse: cronologia del browser, lista delle email, rubrica completa, posizione del GPS, SMS scambiati e ricevuti o anche messaggi di testo inviati e ricevuti con servizi proprietari come iMessage. L’applicazione permette anche di utilizzare di nascosto la fotocamera integrata nello smartphone a proprio vantaggio, senza dimenticare il tracciamento GPS.

uMobix

uMobix è il nome di un’applicazione per il monitoraggio che permette l’accesso ad una pletora sconfinata di informazioni tra quelle presenti sullo smartphone. Tra queste troviamo registri completi dei messaggi inviati e ricevuti attraverso le applicazioni di messaggistica, streaming dei contenuti registrati dal microfono integrato nel telefono o dalle fotocamere anteriori e posteriori e tanto altro ancora.

Spyine

Avete bisogno di monitorare più telefoni contemporaneamente? Spyine può risultare molto utile per controllare magari due telefoni appartenenti al partner, uno pubblico ed uno segreto. I piani dell’applicazione si adattano anche a simili necessità, permettendo di risolvere il problema in maniera agile attraverso il monitoraggio di social network e sistemi di messaggistica.

Conclusioni

In molti si sono sentiti suggerire frasi come “se ti tradisce scoprilo dalla sua voce” e magari sono poi ricorsi alle app per scoprire tradimento gratis. Alle volte per il benessere è meglio investire soldi e applicazioni come mSpy ne sono la dimostrazione: tutte le funzioni più utili in un pacchetto

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!