Nessun accordo tra Meta e Siae: niente ripristino della musica su Facebook e Instagram

Ancora nessun accordo per il ripristino della musica sui social.

Nulla di fatto al tavolo tra Meta e Siae. L'incontro di oltre tre ore al ministero della Cultura ha posto le basi per la ripresa della trattativa volta a stabilire un compenso per gli autori per i contenuti musicali che passano sulle piattaforme di Facebook e Instagram, ma un'intesa non sembra ancora alla vista.

"Ci siamo confrontati a lungo con Meta sulle rispettive posizioni, ma allo stato attuale siamo ancora lontani dalle precise indicazioni formulate ieri dall'Agcom. Continuiamo comunque a lavorare nell'auspicio di pervenire a una soluzione condivisa", dice la Siae.

Insomma sulla cosiddetta "disclosure" dei dati, auspicata anche dell'Antitrust, Meta non sembra disposta a fare passi in avanti.

