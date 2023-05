Inquinamento

Report Mal'Aria 2023: Palermo è tra le città più inquinate

Nelle prime 12 posizioni delle città più inquinate della Penisola troviamo due siciliane: Palermo e Catania.

Il recente report di Legambiente ha dimostrato una verità che in tanti già conoscevano: la Penisola, purtroppo, si fa notare a livello europeo per i pessimi dati relativi alla qualità dell'aria cittadina. Ci sono poi alcune città che, più di altre, confermano questa tesi: Palermo, fra tutte, è una delle più inquinate in assoluto. Per via della sua importanza, questo tema merita un approfondimento doveroso.

Palermo e Catania fra le città più inquinate d'Italia

Se consideriamo la classifica stilata dal report Mal'Aria di Legambiente, nelle prime 12 posizioni delle città più inquinate della Penisola troviamo due siciliane: Palermo e Catania. Il biossido di azoto in questi centri della Trinacria supera ampiamente le soglie di allerta, sebbene i livelli non siano paragonabili alle metropoli del Nord Italia, ovvero le più inquinate in assoluto.

La classifica, infatti, vede in alto Milano, purtroppo ai primi posti anche a livello mondiale, seguita da Torino e Como. Dopo Palermo e Catania, la graduatoria viene completata da altre città come Roma, Monza, Trento, Bolzano, Padova, Genova e Firenze. Oltre alle maglie nere, in Sicilia ci sono anche delle città che si fanno notare per via di una situazione virtuosa, come Siracusa, Trapani, Caltanissetta e Ragusa. Situazione ampiamente negativa, invece, in altre città della Penisola come Venezia, Asti, Cremona, Bergamo e Alessandria.

Cosa possono fare i cittadini per ridurre l'inquinamento?

La questione dell'inquinamento atmosferico è una tematica che coinvolge tutti, cittadini e istituzioni. In questo senso, anche i singoli individui possono fare la propria parte per ridurre l'impatto negativo che le emissioni di gas nocivi hanno sull'ambiente e sulla salute pubblica. In primis, è bene ridurre il consumo di prodotti mono-uso, come nel caso della plastica, rimpiazzandola ad esempio con il vetro.

Si consiglia inoltre di smettere di fumare, dato che le sigarette producono tantissime sostanze nocive che contribuiscono ad inquinare l'aria. Per non parlare poi dei mozziconi, fra le peggiori cause di inquinamento dell’ambiente, se non smaltiti correttamente. Esistono vari approcci per abbandonare il vizio del fumo, tra cui le e-cigarette che, al giorno d'oggi, sono facilmente reperibili anche in rete presso alcuni siti specializzati. Questo dispositivo può essere molto utile ai fumatori incalliti per ridurre il consumo di sigarette.

Un altro suggerimento da seguire è questo: privilegiare il trasporto pubblico, la bicicletta o il car sharing, se possibile, così da diminuire l'uso delle auto e il conseguente inquinamento dovuto ai fumi di scarico. Inoltre, è il caso di abbandonare la moda del fast fashion e di comprare meno vestiti, preferendo la logica del "pochi ma buoni". Infine, una menzione speciale la merita la raccolta differenziata in casa: uno step a dir poco essenziale, per ridurre la quantità di rifiuti che finiscono per inondare le discariche e gli inceneritori.

