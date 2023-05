wifi

Smart working e studio da casa: perché occorre un wifi all'altezza

Oggi sono molti coloro che svolgono la loro professione o studiano restando nella loro abitazione, ecco perché occorre un wifi all'altezza.

Lo smart working, pur esistendo da tempo, è stato scoperto dalla maggior parte di noi durante i due difficili anni segnati dalla pandemia da Coronavirus; fino ad allora lo smart working era utilizzato da una parte minoritaria della popolazione. Nel biennio 2020-2021 (ma in parte anche nel 2022), caratterizzato da lunghi lockdown, esso si è rivelato una risorsa importantissima per il nostro Paese; e lo stesso può dirsi per la DAD, la didattica a distanza, che ha consentito a milioni di studenti di poter usufruire delle lezioni scolastiche pur rimanendo fra le sicure e confortevoli mura domestiche.

Trascorso il difficile biennio, l’esperienza dello smart working è stata presa in seria considerazione da molte aziende che, anche in assenza di restrizioni, hanno deciso di implementarla in pianta stabile, tant’è che oggi sono molti coloro che svolgono la loro professione restando nella loro abitazione. C’è da ipotizzare che in futuro questo sistema prenderà sempre più piede.

La necessità di ricorrere allo smart working ha però messo a nudo alcune criticità nelle connessioni Internet; molte compagnie di telecomunicazioni pubblicizzano le loro offerte vantando performance di tutto rispetto per quanto riguarda la velocità di connessione e la stabilità della stessa; in realtà, alla prova dei fatti, i risultati non sono sempre quelli promessi. In alcune zone poi il servizio Internet è del tutto latitante perché tali compagnie trovano antieconomico investire nelle infrastrutture necessarie a garantire un servizio Internet di qualità. Il risultato è che vi sono milioni di famiglie che non hanno la possibilità di sfruttare le enormi potenzialità della Rete.

Questo ha fatto sì che sempre più utenti diano la loro preferenza a un’azienda come EOLO che oltre a offrire connessioni wifi casa di eccezionale livello qualitativo grazie a tecnologie all’avanguardia (FTTH, Fiber to the Home) e FWA (Fixed Wireless Access), è anche in grado di portare Internet in quei luoghi dove gli altri operatori non arrivano o più precisamente non sono interessati ad arrivare. La mission di EOLO invece è quella di dare a tutte le famiglie (ma anche alle imprese), la possibilità di usufruire di una connessione Internet veloce e stabile.

Del resto, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda lo studio, è necessario disporre di connessioni sempre più veloci e affidabili che evitino disagi e perdite di tempo.

EOLO: il pacchetto +Studio e Lavoro

Il pacchetto base di EOLO prevede una velocità di connessione fino a 30 Mb/s in download; al pacchetto base, però, è possibile aggiungere il pacchetto +Studio e Lavoro che ha le seguenti caratteristiche: configurazione dedicata per lavorare e studiare da casa al meglio; possibilità di navigare con internet veloce a seconda della copertura e della tecnologia disponibile (la velocità di download può essere portata da 30 Mb/s fino a 100 Mb/s o a 1 Gb/s).

Aggiungendo un ulteriore pacchetto, +Intrattenimento (pensato per lo streaming e il gaming online), la velocità di navigazione arriva fino a 200 Mb/s o a 1 Gb/s. Vale infine la pena ricordare anche l’offerta ricaricabile EOLO Quando Vuoi, ideale per le seconde case: accendi e spegni Internet quando ti serve e paghi solo ciò che usi.

