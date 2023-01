localizzazione software

Traduzioni informatiche: l'importanza della localizzazione software

Quello delle traduzioni informatiche è un settore che, in seguito al fenomeno della globalizzazione, è diventato di fondamentale importanza non solo per tutti coloro che operano nell’ambito dell’informatica, ma anche per chiunque utilizzi Internet per scambi di informazioni o transazioni commerciali. La Rete, infatti, ha spalancato le porte dei mercati internazionali anche a piccole realtà aziendali che, diversamente, si sarebbero dovute accontentare di operare in aree di mercato sicuramente molto ridotte.

Cosa sono le traduzioni informatiche?

Con l’espressione traduzioni informatiche si fa riferimento a uno dei più importanti rami delle cosiddette traduzioni professionali e che riguarda la traduzione dei documenti che trattano della sicurezza informatica, la traduzione di manuali tecnici, la traduzione dei software Enterprise Resource Planning (software ERP), dei software dei videogiochi e di quelli del settore multimediale o degli impianti di videosorveglianza ecc.

Un ambito molto importante delle traduzioni relative all’informatica è poi quello della localizzazione dei software e delle app.

Localizzazione dei software e delle app: un servizio fondamentale per internazionalizzare la propria attività

I servizi di localizzazione software e di localizzazione app sono diventati di fondamentale importanza per tutte quelle aziende piccole e grandi o per i professionisti di vari settori che hanno il desiderio di internazionalizzare il proprio business. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Per localizzazione di un software si intende l’adattamento della sua interfaccia all’utilizzo da parte di utenti che parlano una lingua diversa da quella utilizzata nell’interfaccia originaria del software. Per esempio, se un software professionale di conversione di file musicali creato negli Stati Uniti deve essere commercializzato in Francia, è necessario che l’interfaccia utente sia tradotta in francese se si vuole che il software sia correttamente sfrutta; infatti, se alcuni comandi in lingua inglese possono essere intuitivi (per esempio print), vi possono essere molte scelte previste dal programma che non sono immediatamente comprensibili a un utente che non abbia una perfetta padronanza della lingua originale.

È importante puntualizzare che la localizzazione di un software non si limita a una “banale” traduzione; si tratta infatti di un lavoro molto complesso che deve essere eseguito a regola d’arte. Due esempi per tutti:

il formato della data e dell’ora (è noto che non in tutti i Paesi si utilizzano gli stessi formati per indicare la data e l’orario)

la direzione della scrittura (non tutti scrivono da sinistra a destra come per esempio viene fatto molti Paesi; l’arabo, per esempio, viene scritto da destra verso sinistra).

Si tratta solo di due esempi, perché quando si localizza un software o una app, infatti, sono molti i fattori che debbono essere tenuti in debita considerazione. Si consulti per esempio questo articolo sulla localizzazione software per farsi un’idea di quanto possa essere complessa questa operazione e di quali possono essere gli errori più comuni.

A tutti noi, per esempio, è sicuramente capitato di utilizzare qualche app, magari molto utile e performante, che però ci ha lasciato alquanto perplessi per la traduzione di alcuni comandi od opzioni, traduzione che definire “bizzarra” è usare un gentile eufemismo.

Appare chiaro a tutti che una traduzione scorretta non è certamente d’immagine per chi vuole diffondere il proprio software o le proprie app non solo sul mercato nazionale, ma anche su quello globale. Ecco perché, nel caso si abbia intenzione di espandere i propri confini commerciali in ambito informatico, è necessario rivolgersi ad agenzie di traduzione specializzate in questo delicato e particolare settore. Si eviteranno spiacevoli cadute di immagine.

