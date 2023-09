Twitter renderà felici i suoi utenti con un nuovo prodotto: il servizio di appuntamenti online

Twitter

Twitter renderą felici i suoi utenti con un nuovo prodotto: il servizio di appuntamenti online

Cosa attende gli utenti di Twitter nel prossimo futuro?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/09/2023 - 16:32:36 Letto 849 volte

Nell'ottobre 2022, Elon Musk ha completato l'acquisizione di Twitter, diventando il maggiore azionista della società e da allora, molto è cambiato su Twitter. Una delle innovazioni di più alto profilo è stata l'abbonamento Twitter Blue, che fornisce al proprietario dell'account un segno di spunta corrispondente, oltre a una serie di funzionalità aggiuntive:

modifica di tweet;

cartelle di segnalibri;

icona dell'app personalizzata;

Avatar NFT, ecc.

Non tutti gli utenti accettano con entusiasmo tutte le innovazioni, ma la maggior parte riesce a conviverci ed Elon Musk, nel frattempo, sta annunciando i prossimi aggiornamenti della piattaforma che dovrebbero trasformare il microblog in una super-applicazione funzionale e persino renderlo, in un certo senso, un analogo del servizio di appuntamenti online. Questo è ciò di cui parleremo oggi!

Cosa attende gli utenti di Twitter nel prossimo futuro

Nel 2022, Elon Musk ha annunciato l'intenzione di implementare "Twitter 2.0 The Everything App", che offrirà agli utenti funzionalità come messaggi diretti crittografati, tweet lunghi e la possibilità di effettuare pagamenti direttamente nell'app. Alcuni di questi piani sono già stati attuati. Nel maggio 2023, Musk ha anche annunciato che Twitter avrebbe avuto una funzione di chat vocale e video che sarebbe stata disponibile senza essere collegata a un numero di telefono. Infatti, sarà possibile contattare in questo modo qualsiasi utente del social network. Questa funzionalità non è ancora stata implementata, ma apparirà presto.

In effetti, stiamo assistendo al processo di trasformazione di Twitter in una Super-App — un'applicazione all-in-one. Se questo sia un bene o un male è difficile da dire. Molto dipende da quanto bene tutte le funzioni dichiarate saranno implementate e se saranno davvero rilevanti per gli utenti. Ma se tutto andrà come da manuale, Twitter sarà in grado di sostituire non solo i social network più conosciuti, ma anche i programmi di messaggistica istantanea, i sistemi di pagamento e persino i servizi di appuntamenti.

Twitter può sfruttare il successo di WeChat

L'app WeChat è stata lanciata in Cina nel 2011 come servizio di messaggistica istantanea. A quel tempo, era possibile chattare con amici e familiari, condividere foto e video. Successivamente, la funzionalità WeChat ha iniziato ad espandersi rapidamente, è diventato possibile effettuare pagamenti, ordinare un taxi, fare acquisti, tracciare la consegna, incontrare e comunicare con nuove persone e molto, molto altro. Oggi, WeChat è la super app più popolare della Cina, con oltre un miliardo di persone che la utilizzano.

A quanto pare, Elon Musk sta progettando di fare qualcosa di simile su Twitter ed è del tutto possibile che ci riuscirà. Twitter è stato a lungo lento a svilupparsi e riluttante a implementare nuove funzionalità. Ora, il numero di innovazioni è sicuro di soddisfare molti utenti, ma allo stesso tempo spaventare gli altri — quelli che preferiscono il "classico" Twitter senza troppe funzioni.

Ma torniamo al nostro argomento principale!

Twitter può diventare un vero e proprio servizio di incontri online?

Al momento, né Elon Musk né altri rappresentanti della società hanno dichiarato apertamente che Twitter prevede di implementare le funzionalità principali delle applicazioni di appuntamenti e competere, ad esempio, con Tinder o Bumble. Tuttavia, la futura trasformazione di Twitter in una Super-App potrebbe rendere la piattaforma molto vicina ad una app per incontri online.

Prima di tutto, si tratta di appuntamenti in una chat video. Twitter ha un pubblico davvero ampio e attivo e questo vantaggio può essere utilizzato. Gli appuntamenti e le chat video possono essere una vera scoperta per coloro che, per un motivo o per l'altro, non vogliono utilizzare le classiche app di appuntamenti.

Oggi, sebbene Twitter possa essere utilizzato per incontrare e connettersi con le persone, questo non è il suo scopo principale. Il servizio non fornisce le funzionalità necessarie per gli appuntamenti online a tutti gli effetti, come la creazione di un profilo con informazioni dettagliate su di te, la ricerca di persone con determinati interessi e l'impostazione di filtri di ricerca. Inoltre, alcuni inconvenienti rimangono dovuti al limite dei simboli nei messaggi, che può rendere difficile stabilire connessioni profonde e significative tra gli utenti. Ma comunque, rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

Dove arrivare in attesa dell'introduzione di nuove funzionalità in Twitter?

La risposta più ovvia è: nelle app di appuntamenti. Tuttavia, questo formato non è sicuramente per tutti. Le app di appuntamenti potrebbero non soddisfare le seguenti categorie di persone:

Persone che non sono alla ricerca di una relazione romantica o non sono pronte per una al momento.

Persone che non vogliono condividere i propri dati personali e le proprie foto su Internet.

Persone che non sono in grado di utilizzare le app mobili a causa dell'età, delle limitazioni fisiche, ecc.

Persone che cercano relazioni con determinate caratteristiche che non sono presenti nell'app (come convinzioni religiose, etniche o politiche).

Persone che non possono permettersi le funzionalità a pagamento dell'app.

Ci sono ancora molte categorie di utenti per i quali gli appuntamenti online tradizionali non sono adatti per qualche motivo. Possiamo consigliare un'alternativa: la video chat roulette!

Chatroulette è un servizio online che collega casualmente gli utenti per chat di testo, voce e video in tempo reale.

Ecco alcuni dei vantaggi delle chatroulette rispetto alle classiche app di appuntamenti:

Ampia selezione di partner di chat da tutto il mondo

Possibilità di passare rapidamente da un partner di chat all'altro

Non è necessario creare un profilo e compilare le informazioni dell'account

Atmosfera di comunicazione più rilassata

Capacità di comunicare in tempo reale senza ritardi e restrizioni sul numero di messaggi

Capacità di comunicare in modo anonimo senza divulgare informazioni personali

La video chat roulette è un formato davvero conveniente per appuntamenti e comunicazione ed è molto improbabile che Twitter funzioni esattamente allo stesso modo. Puoi solo scegliere con chi vuoi chattare. Non ci sarà sicuramente un effetto sorpresa.

Se sei interessato al formato chatroulette, possiamo consigliarti le seguenti piattaforme:

ChatRoulette - prima video chat roulette della storia che opera dal 2009. Il sito è in realtà abbastanza semplice e non particolarmente funzionale, ma Chatroulette ha un pubblico attivo e ampio.

- prima video chat roulette della storia che opera dal 2009. Il sito è in realtà abbastanza semplice e non particolarmente funzionale, ma Chatroulette ha un pubblico attivo e ampio. RandoChat - chatroulette di testo per smartphone in cui è possibile cercare partner di chat per sesso ed età. Non ci sono impostazioni precise e flessibili.

- chatroulette di testo per smartphone in cui è possibile cercare partner di chat per sesso ed età. Non ci sono impostazioni precise e flessibili. CooMeet - funzionale сhat roulette con un filtro di genere privo di errori, app iOS e Android user-friendly, un traduttore di messaggi integrato e un'eccellente moderazione.

- funzionale сhat roulette con un filtro di genere privo di errori, app iOS e Android user-friendly, un traduttore di messaggi integrato e un'eccellente moderazione. Holla - chat di testo e video in cui puoi creare un profilo piuttosto completo e raccontare ai tuoi potenziali nuovi conoscenti in dettaglio su di te.

- chat di testo e video in cui puoi creare un profilo piuttosto completo e raccontare ai tuoi potenziali nuovi conoscenti in dettaglio su di te. Chatspin - chatroulette con un filtro di genere e maschere A / I che puoi usare per nascondere il tuo viso e garantire più anonimato.

- chatroulette con un filtro di genere e maschere A / I che puoi usare per nascondere il tuo viso e garantire più anonimato. Chatous - video chat roulette mobile con un servizio di messaggistica istantanea integrato funzionale e ricerca di partner di chat per interessi attraverso gli hashtag appropriati.

La funzionalità di base nella maggior parte delle chat roulette è identica, ma le funzioni aggiuntive possono differire in modo significativo. Pertanto, ti consigliamo di prendere in considerazione diverse opzioni e scegliere quella giusta per te.

Quindi dovremmo aspettarci qualcosa di rivoluzionario da Twitter in termini di appuntamenti su Internet?

Finora, è difficile dire in che direzione si muoverà la piattaforma. Ora sembra che Elon Musk e gli stessi sviluppatori non capiscano appieno come vedono il Twitter "ideale" e su quali aspetti del suo sviluppo devono concentrarsi.

Tuttavia, tendiamo ancora a credere che Twitter non diventerà un'app di appuntamenti a tutti gli effetti o una chat video come Chatroulette o coomeet.com/it/chatroulette. Naturalmente, molto probabilmente verranno utilizzati alcuni elementi simili, ma non considereremmo Twitter come un servizio di appuntamenti online. Per ora, almeno.

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-black-headphones-3786522/

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!