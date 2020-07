Osservazioni astronomiche

Osservazioni astronomiche all'Orto Botanico: sabato 1 agosto, per bambini e adulti

Sarà una notte senza luna, quella di sabato prossimo (1 agosto) ma non ci sarà un’occasione migliore per scoprire la Via Lattea. Più o meno 200 miliardi di stelle, un’immersione in un universo lontanissimo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2020 - 10:28:24 Letto 403 volte

Sarà una notte senza luna, quella di sabato prossimo (1 agosto) ma non ci sarà un’occasione migliore per scoprire la Via Lattea. Più o meno 200 miliardi di stelle, un’immersione in un universo lontanissimo che i telescopi del Planetario renderà più vicino. Sarà un viaggio esperienziale quello proposto all’Orto Botanico, con momenti diversi per grandi e piccini. Seconda tappa del nuovo progetto di CoopCulture che lo scorso fine settimana ha ottenuto un successo molto al di sopra delle aspettative. Tanto da dover contingentare gli ingressi: l’appuntamento per poter scoprire il cielo, con altrettante visite-gioco in tema per i bambini, sabato sarà infatti aperto a soli 250 spettatori. Dalle 19,30 "Alla scoperta della galassia", un vero e proprio viaggio stellare di due ore per i bimbi che impareranno a riconoscere le costellazioni, a trovare i più importanti punti di riferimento nell'osservazione del cielo e si divertiranno a guardare da vicino stelle e pianeti con i telescopi. Dalle 21,30 gli astronomi si dedicheranno invece agli adulti e li condurranno in un affascinante percorso di osservazioni e proiezioni di nebulose e ammassi stellari. Senza contare la possibilità di camminare lungo i viali dell’Orto Botanico in notturna, tra profumi e sensazioni ovattate e straordinarie.

Il prossimo appuntamento sarà invece a ridosso di San Lorenzo: la pioggia di stelle cadenti è infatti prevista per domenica 9 agosto e sarà da non perdere! Ogni serata si chiuderà con un calice di vino alla nuova caffetteria “Talea” nella ex serra delle Felci.

INFORMAZIONI:

1 agosto | ore 19.30 | Alla scoperta della galassia per bambini (5-12 anni) | Ticket: 10 €

1 agosto | ore 21,30 | I colori del cosmo | Ticket: 12 € (ingresso Orto + osservazione astronomica + calice di vino); con Orto Card: ticket 10 € (osservazione + calice di vino)

9 agosto | ore 19.30 | Alla scoperta della galassia per bambini (5-12 anni) | Ticket: 10 €

9 agosto | ore 21,30 | Piovono stelle | Ticket: 12 € (ingresso Orto + osservazione astronomica + calice di vino); con Orto Card: ticket 10 € (osservazione + calice di vino)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!