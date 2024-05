musei

2 giugno, al Salinas si festeggia la Repubblica: ingresso gratuito, visite didattiche, brunch e musica dal vivo

Una grande Festa della Repubblica per il Museo Archeologico Salinas che domenica prossima (e da ora in poi, anche in ogni altra prima domenica del mese) sarà aperto e visitabile ad ingresso gratuito dalle 9 alle 19.

Una grande Festa della Repubblica per il Museo Archeologico Salinas che domenica prossima (e da ora in poi, anche in ogni altra prima domenica del mese) sarà aperto e visitabile ad ingresso gratuito dalle 9 alle 19 (ultima visita alle 18.30).

Una disponibilità che il nuovo direttore Giuseppe Parello è riuscito ad organizzare in accordo con il personale, per offrire al pubblico e ai visitatori, orari più ampi per visite approfondite, in quello che è il museo più antico della città, dotato di una collezione straordinaria. L’idea è quella di far conoscere al grande pubblico il dietro le quinte di un’attività scientifica in pieno fermento anche nei suoi ambiti meno noti, come il ricchissimo Medagliere a cui è dedicato (dalle 16 alle 19) l’incontro “Lavori in corso. Studi e strumenti per il Medagliere”. Ci si propone l’obiettivo di mostrare il lavoro approfondito del numismatico, attraverso le attività scientifiche coordinate da Lavinia Sole, docente di Numismatica del Dipartimento Culture e Società di dell’Università di Palermo. Dopo la presentazione introduttiva di Elena Pezzini, funzionario archeologo del Museo, il laboratorio offrirà l’occasione di vivere l’esperienza unica di poter di visionare da vicino alcune delle monete della collezione del Museo, di conoscere “i ferri del mestiere” del numismatico; la strumentazione portatile e le tecniche di indagine saranno illustrate da Maria Luisa Saladino e Francesco Armetta del Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo.

In occasione dell'apertura straordinaria, CoopCulture propone tre turni di visite didattiche (ore 10, 11.30 e 17) alla scoperta della collezione archeologica. Nel corso della visita sarà possibile ammirare la statua di Diana Cacciatrice, scultura del II secolo d.C. recentemente trasferita al museo dall'area degli ex depositi di combustibili della Marina Militare a Montepellegrino (biglietto 5 euro).

Dalle 12 appuntamento nel chiostro del museo per Blaze, concerto di Alessandro Presti (tromba, tastiera ed elettronica), Gabrio Bevilacqua (contrabbasso ed elettronica) e Gaetano Presti (batteria) e un gustoso brunch a cura della caffetteria del museo gestita da CoopCulture. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

