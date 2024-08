mostra

A Campofelice di Roccella una mostra omaggio dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

La mostra offrirą ai visitatori la possibilitą di immergersi nel mondo di Franco e Ciccio e scoprire materiali inediti e ricordi legati ai due attori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2024 - 11:17:50 Letto 780 volte

La comicità iconica di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia si mette in 'bella mostra': il 9 agosto 2024, presso l'Aula Consiliare del Comune di Campofelice di Roccella, verrà inaugurata la mostra omaggio dedicata a Franco e Ciccio, il duo comico siciliano che ha segnato la storia del cinema e dell'intrattenimento italiano.

L'evento, intitolato appunto “Franco e Ciccio in bella mostra”, inizierà alle ore 19 con l'inaugurazione ufficiale della mostra, seguita da un dibattito sul cinema. La mostra si potrà visitare fino all'8 settembre, dalle ore 19 alle 23, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo di Franco e Ciccio e scoprire materiali inediti e ricordi legati ai due attori.

L'iniziativa, promossa dall'Assessorato ai Beni Culturali e alle Identità Siciliana e rappresenta un'occasione unica per ricordare e celebrare l'eredità artistica di Franchi e Ingrassia attraverso esposizioni che ripercorrono la loro carriera e il loro impatto culturale.

A conclusione della giornata, alle ore 21:30, a piazza Garibaldi, avrà luogo lo spettacolo “Ridiamoci Sopra”, un omaggio all’avanspettacolo e al talento comico di Franco e Ciccio. Sul palco si esibiranno Marco Li Vigni, Cocó Gulotta e Al Di Rosa alla chitarra, per una serata di risate e intrattenimento.

"Questa mostra è un omaggio doveroso a Franco e Ciccio – afferma il curatore Marco Li Vigni -, un riconoscimento artistico a due simboli della comicità siciliana che incarnano l'ingegno della nostra terra e che hanno rappresentato e rappresentano l'identità siciliana in Italia e all'estero. La mostra raccoglie fotografie della carriera artistica del duo e momenti di condivisione con altri artisti, raccontando non solo la loro vita pubblica ma anche frangenti di quotidianità. Campofelice di Roccella è il luogo ideale per ospitare la mostra, perché unita a Palermo, luogo di nascita di Franco e Ciccio, dalla condivisione di Santa Rosalia come Santa Patrona dei due comuni".

Gli ingressi alla mostra e allo spettacolo delle 21:30 sono gratuiti.

