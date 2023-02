Carnevale

A Forum Palermo un Luna Park per festeggiare il Carnevale

Bancarelle colorate, giochi, musica e sfilate in maschera per festeggiare il Carnevale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2023 - 00:06:00 Letto 651 volte

L’appuntamento più atteso dai più piccoli si svolgerà sabato 18 febbraio (nella mattinata e nel pomeriggio: ore 10/13 e 15.30/20) a piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove potranno trascorrere il loro tempo tra bancarelle colorate, giochi, musica e sfilate in maschera.

Nel Luna Park saranno allestite delle postazioni per il tiro al bersaglio, il tiro degli anelli, il tiro al barattolo e la pesca delle paperelle; per rendere ancora più spassosa la giornata anche una postazione selfie mirror dove, bambine e bambini, potranno scattare una foto ricordo che li immortala con il loro costume di Carnevale. La foto, che avrà il logo di Forum Palermo, potrà essere ritirata al momento dello scatto (senza alcun costo) e sarà accompagnata da una confezione di coloratissime stelle filanti. All’interno dell’area del Luna Park anche una passerella per la sfilata in maschera, i piccoli protagonisti del Carnevale di Forum verranno accolti da una banda di simpatici e originali clowns che li accompagneranno lungo il tragitto del red carpet a suon di musica e li guideranno nelle attività ludiche.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

