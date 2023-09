Ciavuri e Sapuri.. Fest

A Mondello sbarca ''Ciavuri e Sapuri.. Fest'' di Cna Palermo dal 6 al 10 settembre

Un villaggio per scoprire più di cinquanta produttori siciliani, ma grande spazio anche alla musica, ai talk tematici sull'attualità, allo sport e alla sostenibilità.

04/09/2023

Saranno cinque giorni dedicati alla scoperta delle eccellenze siciliane ma non solo, a fare da cornice ci sarà tanto intrattenimento di qualità con concerti dal vivo e music set, talk tematici sull'attualità con giornalisti, politici e uomini e donne delle istituzioni, e tanto spazio sarà dato anche allo sport e alla sostenibilità. Arriva a Mondello da mercoledì 6 fino a domenica 10 settembre la quarta edizione di "Ciavuri e Sapuri.. Fest", una manifestazione promossa e organizzata da CNA Palermo in collaborazione con CNA Sicilia, Plenitude, HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Mam (macchine agricole), Opera Costruzioni e LCR (Piattaforma di Stoccaggio Rifiuti a Partinico). Il Festival ha il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento Pesca della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

Sul lungomare di Mondello fino al Charleston, saranno dislocate numerose aree espositive che creeranno un vero e proprio villaggio - aperto dalle 18 all'una di notte - per scoprire più di cinquanta attività produttive artigiane che arricchiscono la nostra terra, un grande palco dove si esibiranno orchestre ma anche band e cantanti, e un'area interamente dedicata ai talk tematici. Il taglio del nastro, l'inaugurazione del villaggio espositivo e l'avvio della manifestazione è in programma per mercoledì 6 settembre ore 18.30 alla presenza di Don Sergio Ciresi vicedirettore della Caritas diocesana di Palermo e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e altre autorità.

Sarà allestito un grande campo da basket e uno da pallavolo dove si alterneranno diversi tornei con le società sportive: Volley Club Leoni - Palermo Mondello Volley, Asd Panormus Basket, Asd Basket Palermo, Arena Basket, Asd Balarm Basket, Palermo Raptors e Asd Leonardo da Vinci Bk.

Per conoscere e gustare sapori autentici della tradizione siciliana e apprezzare al meglio i produttori delle materie prime, ogni giorno è previsto uno show cooking intorno alle 20 in compagnia dello Chef Alessandro Perillo coadiuvato dai cuochi e i pasticceri dell'associazione "Italia Malta" delegazione Sicilia.

TALK TEMATICI

All’interno di "Ciavuri e Sapuri.. Fest" un importante spazio sarà dedicato ai talk con politici ed esperti, dei veri e propri dibattiti di approfondimento su grandi temi di attualità. Ogni giorno un tema diverso. Gli incontri e i dibattiti saranno un'occasione importante per il confronto tra le diverse posizioni e per la diffusione di informazioni che possono essere utili a tutti i partecipanti.

Il primo talk è previsto per giovedì 7 settembre alle ore 18.30 sul tema “La questione energetica e la transizione ecologica per le comunità e le attività produttive”. Parteciperanno: il presidente CNA Nazionale Dario Costantini, l'assessore alle attività produttive regione siciliana Edy Tamajo, l'assessore Regionale Ambiente regione siciliana Roberto Di Mauro, l'assessore alle attività produttive Comune di Palermo Giuliano Forzinetti, Giorgio Fontana di ENI-Plenitude, l'amministratore delegato CAEC Sebastiano Caggia, Alessandro Colgiago di Harley & Dikkinson, conduce la giornalista Nadia La Malfa.

Il secondo talk di venerdì 8 settembre alle ore 18.30 sarà su “Artigianato di Sicilia, trionfo di cultura e tradizione”. Parteciperanno: l'assessore all’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca Luca Sammartino, maestro sarto e Responsabile Nazionale CNA Mezzogiorno Mauro Crimi, il direttore regionale del Dipartimento della Pesca mediterranea regione Sicilia Alberto Pulizzi, il presidente Camera di Commercio Palermo e Enna Alessandro Albanese, il presidente Commissione Attività produttive regione siciliana Gaspare Vitrano, il direttore dipartimento assessorato regionale agricoltura Dario Caltabellotta, lo scrittore e segretario regionale UGL Sicilia Beppe Messina, modera il dibattito la giornalista Tiziana Martorana.

Sabato 9 settembre alle ore 18.30 si affronta il tema "Sport e Turismo: una vera opportunità per fare impresa". Parteciperanno: l'assessore regionale Turismo Sport e Spettacolo regione siciliana Elvira Amata, la vicesindaco Città di Palermo Carolina Varchi, l'assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia, il coordinatore nazionale CNA Turismo Cristiano Tomei, il presidente del gruppo Aeroviaggi e del gruppo Mangia’s Marcello Mangia, il presidente regionale FIP Cristina Correnti, modera l'incontro la giornalista Daniela Tornatore.

Domenica 10 settembre alle ore 18.30 il talk verterà su "Antimafia: l’etica dell’impresa". Parteciperanno: il componente Commissione nazionale parlamentare antimafia Raoul Russo, il presidente Commissione regionale antimafia regione siciliana Antonello Cracolici, il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il presidente Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, lo scrittore e professore Lorenzo Palumbo, la fondatrice progetto “Cotti in fragranza” Nadia Lodato, conduce il talk il giornalista Nino Amadore. A chiusura del talk il Presidente di CNA Dario Costantini consegnerà la borsa di studio ad una giovane studentessa in memoria e ricordo di Felicia e Peppino Impastato. Sarà presente Giovanni Impastato.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

In una grande manifestazione, non può mancare la musica. La musica ha il potere di unire le persone e creare un'atmosfera coinvolgente che rende l'esperienza dell'evento ancora più indimenticabile. Ogni sera di "Ciavuri & Sapuri.. Fest", immersi nella bellezza naturale di Mondello si avrà la possibilità di vivere una bellissima esperienza musicale, un palco di alta qualità, una grande varietà di artisti, gruppi e generi musicali, che soddisferanno le preferenze e i gusti di un pubblico vasto e diversificato, dai più giovani agli adulti.

Mercoledì 6 settembre dalle 21 in poi concerto dei "Fonia all the music band", "Valentina Migliore Trio", "Sicily Pop Orchestra" con special guest Giuseppe Milici. Giovedì 7 settembre dalle 21 in poi, concerto di "Roberta Sava Trio", "Steve Biondi Soul Quintet", e a seguire music set a cura di Tonè, Vitale, Vinci e Fischietto. Venerdì 8 settembre sempre dalle 21 in poi concerto di "Ponente", "Qbeta" e il music set di The Vito Movement. Sabato 9 settembre dalle 21 in poi, concerto di "Rebulaid", "Shakalab" e a seguire music set a cura di Alessio Librizzi e Marco Basciano del PopShock. Domenica 10 settembre dalle 21 in poi concerto conclusivo con i "Two Giants Trio", "Jack & The Starlighters", a seguire music set a cura di Vincenzo Callea e Vincenzo Canzone.

