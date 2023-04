personale pittorica

A Palermo ''Dialogo Natura Arte'', la personale di Ornella Schirò negli spazi della ex Real Fonderia Oretea

Il dipinto che dà il titolo alla mostra, nello specifico, esprime il dialogo che l'artista intrattiene con gli elementi della Natura: una sorta di corredo genetico che identifica. Acqua, aria, fuoco e terra sono elementi imprescindibili, al pari della luce e dell'ombra.

“Dialogo Natura Arte”: è il titolo della personale pittorica di Ornella Schirò che si terrà negli spazi della ex Real Fonderia Oretea, in piazza Fonderia a Palermo, a partire dal 14 aprile, data dell’inaugurazione in programma per le 16:00.

Il vernissage vedrà i saluti del sindaco Roberto Lagalla e dell’architetto Giovanni Pitarresi, presidente del Rotary Club Palermo Libertà che patrocina l’evento congiuntamente al Comune di Palermo e a “Siciliando”.

A presentare la mostra e illustrare i contenuti delle opere sarà il Maestro Mauri Lucchese.

Seguiranno l’intervento dello scrittore Giankarim De Caro e la lettura di alcune poesie a cura dell’attrice Doriana Lo Giudice.

Nello specifico, si tratta dei versi che la poetessa Ketty Tamburello ha scritto osservando le opere di Ornella Schirò.

L’evento vedrà inoltre la presenza dell’architetto Maria Gabriella Caiola, responsabile dell’allestimento della mostra, e di Vincenzo Perricone, presidente di “Siciliando”.

In una simile ottica, l’interlocuzione con la Natura si configura come un sentimento reciproco, all’insegna dell’unicità.

Le forme stilizzate ispirate alle imbarcazioni, inoltre, sono la metafora della navigazione dell’animo umano mentre i cerchi simboleggiano la vita.

Le opere in mostra testimoniano l’abilità dell’artista nel padroneggiare forme e colori.

Il gioco di luci e linee curve è animato da una grande tensione spirituale, espressione della sensibilità e dell’empatia di Ornella Schirò.

Chi volesse visitare la personale, potrà farlo fino al prossimo 21 aprile, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

L’ingresso è libero.

