cinema

A Palermo la prima del film ''U scrusciu du mari'' di Riccardo Cannella al cinema Rouge et Noir

Il film racconta del passato di un uomo che riaffiora attraverso un evento tragico, il ritorno alle origini gli permetterÓ di ritrovare se stesso e i valori delle proprie radici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2024 - 14:36:34 Letto 793 volte

Mercoledì, 17 gennaio, alle ore 21, sarà presentato in prima nazionale al cinema Rouge et Noir di Palermo U Scrusciu du Mari di Riccardo Cannella, a salutare il pubblico in sala, il regista e i protagonisti del film Manuela Ventura, Ivan Olivieri e Francesco Russo e il resto del cast, che dialogheranno con Ivan Scinardo.

Il film (140 minuti, costo del biglietto euro 6), girato tra Ustica e Palermo, cofinanziato dalla Regione Siciliana, dalla Sicilia Film Commission e dal Ministero dei Beni Culturali, racconta del passato di un uomo che riaffiora attraverso un evento tragico, il ritorno alle origini gli permetterà di ritrovare se stesso e i valori delle proprie radici.

"U Scrusciu du Mari – spiega Cannella – rievoca quella nostalgia vissuta lontano da casa, un desiderio che poi appartiene ad ogni essere umano che ha dovuto lasciare la propria terra. Ma U Scrusciu du Mari non è solo questo. Quel suono delle onde rappresenta anche il lamento silenzioso di persone semplici, fragili, trafitte dall'indifferenza. Il film – prosegue – ci racconta di un viaggio, di un ritorno a casa, e per questo viaggio non potevo che scegliere Ustica, isola in cui sono cresciuto e che rappresenta per me, come per il protagonista, un vero e proprio ritorno emotivo. D'altronde come diceva il grande Truffaut: "Possa il film di domani sentirsi ancora più personale di un romanzo autobiografico individuale, come una confessione o un diario intimo".

Nel cast, oltre ai protagonisti Manuela Ventura (Rai Fiction: Questo nostro amore, Lea, Un nuovo giorno) Ivan Olivieri (Medici, Masters of Florence, I Borgia) e Francesco Russo (Rai Fiction: Màkari), anche Maria Amato (Cinema: candidata al David di Donatello per Il traditore di Marco Bellocchio), Alessio Barone (Incastrati, Trump Lmt ), Cosimo Coltraro (Cinema: Malarazza di Giovanni Virgilio) e Domenico Pampinella (Cinema: Tuttapposto di Roberto Lipari). E ancora: Giulia Brancato, Niccolò Prestigiacomo, Mattheu Tornatore Le Grave, Francesco Di Giuseppe e Mattia Lo Piccolo.

U Scrusciu du Mari, prodotto da CINNAMON DIGITAL CIMEMA (oltre 40 i riconoscimenti internazionali), è stato realizzato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) FSC 2014-2020, con il patrocinio gratuito del Comune di Ustica e il contributo di Liberty Lines.

RICONOSCIMENTI: Il Film, vincitore del premio per la miglior regia di un'opera prima al Venice Art & Film Festival e miglior Attore Protagonista al Prisma Film Awards per Ivan Olivieri, è stato selezionato al Capri Hollywood Film Festival e all'Asti International Film Festiva.

Bio Riccardo Cannella

Vincitore di 8 riconoscimenti internazionali per la miglior regia (tra Roma, Los Angeles, Miami, Bilbao, Francoforte) e 3 per la sceneggiatura. Esperto di serialità digitale per il cinema e il web, ha tenuto conferenze a Seul in Corea, al Digital Market di Mosca, a Rio De Janeiro e alla Film University Babelsberg, la più antica università di cinema della Germania. Fondatore della Cinnamon Digital Cinema Production che ha ottenuto oltre 40 riconoscimenti internazionali. E’ stato premiato dal sindaco di Palermo con la "Prestigiosa Tessera del Mosaico" come eccellenza per la città.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!