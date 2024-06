passeggiata urbana

A Palermo si saluta il sole che sorge all'alba passeggiando tra i vicoli della Kalsa

La prossima passeggiata urbana di BuongiornoNotte cadrà sabato prossimo (22 giugno) nei giorni del solstizio d'estate.

Salutare il sole che sorge nei giorni più lunghi dell’anno. Un modo per raccontare e raccontarsi, mentre la luce si fa strada dal mare. La prossima passeggiata urbana di BuongiornoNotte cadrà sabato prossimo (22 giugno) nei giorni del solstizio d’estate: quale punto d’osservazione migliore se non Porta Felice con il sole che si alza al centro del monumento, creando un bellissimo effetto luminoso lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele? Punto di ritrovo all'alba alle 5.30, la passeggiata sarà condotta da Giovanni Mazzara - ideatore della community e del format di BuongiornoNotte - e da Monica Regini, guida turistica ufficiale. Non c’è un itinerario prefissato, ma ci si “perderà” nei vicoli della Kalsa, seguendo le sensazioni del momento. Ci si saluterà a piazza Marina dopo aver fatto colazione insieme.

Appuntamento per sabato 22 giugno alle 5.30 a Porta Felice.

Ticket con kit di benvenuto e colazione.

Info e prenotazioni: WhatsApp 3280083335 (Maria Giovanna), dal lunedì al venerdì 10 – 15. Sabato 10-16.

