A Sanlorenzo Mercato arriva il rock internazionale con i Cirrone band live

Il concerto che proporranno i Cirrone venerdì 6 agosto ruoterà attorno i loro brani originali estratti dai loro album Uplands Park Road e Kings For a Night.

Venerdì sera alle 21.30 a Sanlorenzo Mercato ci si immerge nel rock internazionale con i Cirrone, band formata dai tre fratelli Alessandro, Bruno e Mirko Cirrone e da Daniel Bellina.

Il concerto che proporranno i Cirrone venerdì 6 agosto ruoterà attorno i loro brani originali estratti dai loro album Uplands Park Road e Kings For a Night. In occasione della serata verranno anche proposti brani nuovi che faranno parte del prossimo lavoro discografico.

I loro album hanno ottenuto importanti traguardi a livello internazionale, raggiungendo il primo posto in diverse prestigiose classifiche del genere musicale pop rock in Usa, Brasile, Spagna e nel Regno Unito.

Non mancheranno i Beatles che verranno eseguiti in versione “Mashup”. Le intramontabili melodie dei Fab Four fuse con parti estrapolate da brani di band altrettanto storiche come i Led Zeppelin, Kinks, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones e Bowie.

Dopo le numerose partecipazioni live in acustico ed elettrico a Rai Radio 1 e Rai Radio 2 (Roma e Milano), alla RNE 3 (radio nazionale Spagna, studi di Madrid) e alle numerosissime radio americane e non solo, i fratelli Cirrone raggiungono forse il più importante traguardo radiofonico per una band, la BBC RADIO.

Le canzoni della band sono giornalmente trasmesse da decine di radio da nord a sud degli UK, Scozia compresa. Tra le tante radio che hanno inserito nelle loro playlist i Cirrone, anche una delle più storiche emittenti private britanniche: Radio Caroline, la prima radio pirata inglese fondata nel 1964 per aggirare il monopolio delle trasmissioni di musica popolare nel Regno Unito e della BBC.

E' proprio la BBC ad invitare più volte la band nei loro studi dove hanno presentato il singolo All Right All Night e suonato live in acustico. Il video del brano è stato presentato durante il tour in occasione del concerto all'Adelphi Ballroom di Liverpool.

I Cirrone sono anche reduci da tre tour in Inghilterra, circa 30 concerti nelle principali città inglesi che hanno visto la band esibirsi nell'ambito anche di festival americani in terra inglese.

