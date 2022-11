musica live

A Sanlorenzo Mercato, domenica 27 novembre gli Exit U2 Tribute Band Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2022 - 00:04:00 Letto 713 volte

Duecento milioni di dischi, ventidue Grammy Award - record di premi per un gruppo - per una carriera lunga 40 anni che vede sin dagli esordi la medesima formazione: domenica 27 novembre il Mercato rende omaggio agli U2. E lo fa a partire dalle 21.30 con una resident band d'eccezione come gli Exit U2 Tribute Band Palermo.

Il progetto Exit U2 nasce nel 2017. È una tribute band che porta in giro per la Sicilia le canzoni degli U2. Arrangiamenti e sound curati per minuziosamente per un repertorio che spazia dagli album degli esordi fino agli ultimi successi e abbraccia tutte le generazioni, in un’esperienza visiva oltre che sonora, che si interseca con giochi di luci e proiezioni a tema.

