A Sanlorenzo Mercato osservazioni astronomiche, musica e divertimento per la notte di San Lorenzo

Il 10 agosto dalle 21 la notte di San Lorenzo a Sanlorenzo Mercato: Osservazioni astronomiche, Musica e Divertimento.

Un evento speciale in occasione della magica Notte di San Lorenzo, il 10 agosto 2024 a Sanlorenzo Mercato, in via san lorenzo 288, Palermo. Un'occasione imperdibile per vivere una serata all'insegna di stelle cadenti, buona musica e divertimento!

La serata sarà arricchita da osservazioni astronomiche curate da Mario Guarcello, primo ricercatore dell'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) a partire dalle ore 21 e fino a mezzanotte, che offrirà al pubblico la possibilità di ammirare il cielo notturno e i fenomeni celesti tipici di questa notte speciale, con telescopi e spiegazioni scientifiche da parte di esperti astrofisici.

Il programma musicale inizierà alle 22 con un coinvolgente concerto live della Sugar Band, che intratterrà il pubblico con una selezione di brani pop e soul reinterpretati con energia e passione. A seguire, la serata si animerà con le sonorità dei DJ di Palermo Sound Collective, pronti a far ballare tutti i presenti con i loro mix esplosivi e ritmi travolgenti.

Sanlorenzo Mercato, già noto per essere un punto di riferimento per la cultura, il cibo e il divertimento, si trasformerà per una notte in un luogo magico dove le stelle del cielo si uniranno a quelle della musica.

Cantine Colomba Bianca, A29, Olioprimo Amore, Forst, Palestre Body Studio e Italrat sono orgogliosi di supportare questa iniziativa, contribuendo a fare di "Stella a Sanlorenzo" un appuntamento imperdibile per l'estate 2024.

