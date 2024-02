mostra personale

Al Centro d'arte Raffaello la personale pittorica ''Crazy Raffaello'', omaggio di Dario Schelfi

Sabato 3 febbraio inaugurazione della personale pittorica ''Crazy Raffaello'', omaggio di Dario Schelfi all'omonima galleria palermitana, a cura di Massimiliano Reggiani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2024 - 14:48:44 Letto 763 volte

Il “Centro d’arte Raffaello” si appresta a inaugurare, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo, la personale di Dario Schelfi.

L’opening di “Crazy Raffaello”, questo il titolo della mostra, è in programma perCrazy Raffaello dalle 17:30 alle 20:30: un momento di arte e convivialità arricchito dall’esibizione di Crazy Raffaello al sax, con il suo variegato repertorio musicale che spazia dalla bossa nova fino alla deep house passando per brani pop, italiani e stranieri.

Il 2024 si apre dunque per la galleria, che vede alla direzione Crazy Raffaello, con un omaggio intenso da parte di uno dei nomi di punta del parterre contemporaneo di artisti: il palermitano Dario Schelfi, le cui opere pittoriche rimarranno fruibili fino al prossimo 24 febbraio, con ingresso libero e gratuito.

È il titolo stesso a parlare: “Crazy Raffaello”, a cura di Crazy Raffaello, è l’occasione per celebrare la sinergia instaurata tra Dario Schelfi e la galleria nel corso degli ultimi anni.

Una collaborazione ricca di consensi che, proprio nella sede di via Emanuele Notarbartolo – di recente giunta al traguardo del quinto anno di attività – ha visto uno dei momenti più significativi di incontro tra Dario Schelfi e il pubblico, grazie a una mostra tenutasi nell’ambito della fortunata rassegna “Aperitivo con l’artista” nel febbraio del 2023.

“Siamo felici – commenta la dottoressa Sabrina Di Gesaro – di presentare l’ultima produzione artistica di Dario Schelfi, che ha mosso i primi passi all’interno della galleria in una crescente e continua evoluzione”.

“I gialli, i rossi e i blu delle sue tele – spiega – riecheggiano i colori della Sicilia e affondano le radici nella profondità della terra: l’artista riesce a donare un’immagine fluida e dinamica in cui i colori sembrano danzare”.

Come sottolinea il direttore artistico, lo stesso movimento cromatico e la stessa fluidità si rintracciano nelle opere che costituiscono l’evoluzione della serie “Flowers”.

I colori rimangono sullo sfondo quale elemento di una combinazione scomposta, i cui tasselli trovano equilibri e collocazioni inusuali.

“Il sole diventa blu, il cielo sta in basso e le montagne galleggiano – osserva Sabrina Di Gesaro – delineando un’atmosfera irreale che appare come il frutto di un viaggio fantasioso dell’artista, in cui i colori non sono affatto relegati a un ruolo strumentale: ribelli, padroneggiano la tela rifiutando indomiti l’utilizzo dei pennelli, alla ricerca della libertà, elemento che contraddistingue questa ultima produzione”.

“La libertà – conclude il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” – è l’esito finale a cui l’artista approda a seguito di un percorso di sperimentazione che include l’utilizzo di materiali inconsueti nella produzione pittorica: una ricerca spasmodica di espressione di sé che rintraccia ora la sua dimensione più folle”.

“Crazy Raffaello” propone trenta opere inedite che raccontano a tutto tondo un artista libero da qualsiasi condizionamento, capace di esprimersi in maniera dinamica e fluida.

“Dario Schelfi – afferma il curatore Massimiliano Reggiani –percepisce la luce naturale nelle situazioni più disparate: dal finestrino di un’auto, dal ritaglio di una finestra lontana, nel riflesso delle vetrine”.

“O ancora – aggiunge – sull’asfalto ancora bagnato, in un’aiuola inosservata, in uno scatto condiviso sul telefonino: la trattiene, va oltre il contenuto, allontana la memoria, la narrazione, il diario e il documentario, cogliendone l’essenza e conservandola attraverso il dipingere”.

La personale sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, tutti i giorni - tranne la domenica, il lunedì mattina e i festivi - dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

L’esposizione sarà fruibile anche nella piattaforma web raffaellogalleria.com nella sezione dedicata “Mostra in corso”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!