Al Cineteatro Colosseum di Palermo arriva ''L'ammazzo con il gas'' con Gianni Ferreri e Danila Stalteri: la vita matrimoniale in chiave comica (e grottesca)

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2023 - 11:34:59 Letto 770 volte

La vita matrimoniale, si sa, talvolta, può essere difficile. Ma cosa accade quando sopraggiunge anche l’insofferenza?

Al Cineteatro Colosseum di Palermo, arriva, così, “L’ammazzo con il gas”, la divertente commedia con Gianni Ferreri e Danila Stalteri, che vantano una ricca carriera trascorsa tra cinema e teatro. E la regia non è da meno con Roberto D’Alessandro.

Appuntamento in via Guido Rossa, 7, sabato 2 alle 21.15, e domenica 3 dicembre, alle 17.45.

Con cambi d’abito e di situazione continui, i protagonisti dipingono una serie di scenari di vita matrimoniale dove l’insofferenza per il coniuge rimane al centro della commedia.

Un marito attore-autore-regista e una moglie attrice primadonna, che si trovano in un teatro di un luogo imprecisato per mettere in scena uno spettacolo che, da anni, rappresenta il loro cavallo di battaglia. Peccato, però, che, proprio poco dopo l’inizio, qualcosa cominci ad andare storto…

Lo spettacolo si snoda attraverso una serie di scene che esaminano, in chiave rigorosamente comica e grottesca, svariate casistiche delle tipologie di mogli o mariti che alla fine vengono “eliminati” dal coniuge.

Vediamo così il marito che si crede vittima della gelosia della moglie o la moglie “gassofoba”, il marito rompiscatole o la moglie ricca e racchia. Una galleria di personaggi per uno spettacolo dal ritmo sfrenato pieno di colpi di scena.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265.

