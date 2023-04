Giornata del Jazz

Al Conservatorio Scarlatti di Palermo l'International Jazz Day 2023 - ''Students in action''

Gli studenti del dipartimento Jazz si esibiranno in varie formazioni per celebrare la giornata internazionale del Jazz.

28/04/2023

Il 29 aprile presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, gli studenti del dipartimento Jazz si esibiranno in varie formazioni per celebrare la giornata internazionale del Jazz, che come ogni anno cade il 30 di aprile, data scelta dall’ ONU per questa ricorrenza istituita dal pianista statunitense Herbie Hancock ufficialmente nel 2011 e solitamente preceduta da una serie di eventi celebrativi anche nei giorni precedenti, in tutto il mondo.

le performance avranno luogo in Sala Sollima con una non stop dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

Ingresso libero

