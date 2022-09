Illusion Room

Al Forum Palermo arriva Illusion Room: stanze sottosopra, giochi di specchi e una virtual experience

Il magico mondo delle illusioni ottiche a Forum Palermo con la prima tappa del tour gratuito Illusion Room.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2022 - 11:40:11 Letto 786 volte

Da sabato 10 settembre a domenica 2 ottobre, il pubblico del centro commerciale potrà divertirsi visitando l’installazione, a metà tra scienza e gioco, che si trova in piazza Water e a partecipare a una Virtual experience che affascinerà e stupirà il visitatore per il grande impatto emotivo.

La stanza sottosopra, la sedia di Beuchet, la fontana magica, la testa nel piatto e il gioco degli specchi sono solo alcune delle attrazioni proposte all’interno della Room, dove adulti e bambini potranno scoprire nuove e singolari percezioni visive legate al cambio della prospettiva, ci si può trasformare in giganti o rimpicciolirsi davanti a oggetti di uso comune, sdoppiarsi o moltiplicare la propria immagine decine di volte e ancora fantasticare di trovarsi sospesi per aria con la testa all’ingiù.

Mentre all’esterno della Room ci saranno delle postazioni per scattare dei selfie con l’immagine della diva per eccellenza Marilyn Monroe, un’altra per farsi catturare dalle ali colorate di una farfalla e infine un’area riservata, la cosiddetta Virtual experience, che porterà il pubblico, dopo avere indossato un visore ottico, a immergersi in una realtà parallela, dando così l’illusione di trovarsi contemporaneamente in due luoghi del mondo completamente distanti e diversi tra loro.

Illusion Room (ingresso lato Mediaworld) si può visitare tutti i giorni, dalle ore 9 alle 21, l’ingresso è gratuito.

