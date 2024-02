Pupi siciliani

Al Museo delle Marionette l'imperdibile spettacolo di opera dei Pupi della Famiglia Mancuso le ''Farse''

Nuovo appuntamento con Teatro al Museo, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli, un attesissimo gioiello di voci, suoni e storie che si snoderanno fino al 22 aprile coinvolgendo scuole, bambini di tutte le età, famiglie.

Domani, sabato 17 febbraio alle 17 e domenica 18 e lunedì 19 alle 11, al Museo delle Marionette sarà la volta delle Farse, imperdibile spettacolo di opera dei Pupi della compagnia Famiglia Mancuso.

Nell’ambito dell’opera dei pupi, i personaggi delle farse hanno avuto un ruolo importante: il loro parlare in dialetto creava infatti fin da subito un rapporto diretto e immediato con il pubblico.

Le farse sono l’unico legame con il teatro popolare che nell’ultimo trentennio del ’700 si praticava al Piano della Marina, nei cosiddetti “casotti di li Vastasi”. Nelle centinaia di rappresentazioni di questo tipo, venivano messi in evidenza con gioco ed ironia alcuni problemi sociali molto sentiti: la casa, il lavoro, il malgoverno...

Oggi alcune di queste farse, che fortunosamente si sono tramandate da padre in figlio per via orale, vengono rappresentate di tanto in tanto in occasione particolari come nel periodo di carnevale o, in passato quando, durante la rappresentazione classica dell’opera dei pupi, moriva un eroe come Orlando o Ruggiero.

La presenza di questi personaggi serviva a strappare un sorriso al pubblico, che così tornava a casa più sollevato.

Associazione Culturale Teatrale Carlo Magno | Compagnia famiglia Mancuso

Erede indiscusso e ultimo discendente della storica famiglia, che dell’antica arte dell’opera dei pupi ha fatto la storia di Palermo a partire dagli anni Venti, Enzo Mancuso è considerato oggi uno dei più affermati pupari palermitani, capace di rinnovare la tradizione senza stravolgerla, ma portandola anzi ad un altissimo livello di narrazione e recitazione.

Cresciuto dietro le quinte dei teatri, ha esordito in tenera età collaborando attivamente agli spettacoli del padre, il quale gli ha tramandato la passione e i segreti necessari alla perpetuazione del difficile mestiere di puparo. Da oltre un decennio la Compagnia Carlo Magno ha avviato un metodico lavoro di messa in scena su antichi canovacci di tutti gli episodi della “Storia dei Paladini di Francia“.

BIGLIETTI Intero: € 10 | Ridotto (bambini e studenti): € 8

Info e prenotazioni: 091.328060

