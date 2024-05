Notte europea dei Musei

Al Museo Pasqualino arriva la Notte europea dei Musei tra visite e spettacolo dei pupi

Un modo per scoprire o per riscoprire… in notturna l'imponente collezione del Museo, che ospita oltre 5.000 opere, dall'Italia e dall'estero.

Anche il Museo delle Marionette aderisce alla Notte europea dei Musei.

Sabato 18 maggio è prevista un’apertura serale: dalle 19 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30).

Tra queste, la più vasta collezione di pupi siciliani e i materiali utilizzati nelle altre tradizioni del teatro di animazione che sono state dichiarate dall’UNESCO “Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”: il Ningyo Johruri Bunraku giapponese, il Wayang Kulit indonesiano, lo Sbek Thom cambogiano, il Namsadang Nori - Kkoktu-gaksi Norum coreano, il Karagöz turco e le Rūkada Nātya dello Sri Lanka. Sono inoltre in mostra le marionette e le scenografie create da artisti contemporanei quali Tadeusz Kantor, Enrico Baj e Renato Guttuso nonché le figure animate di diversi Paesi del mondo: Vietnam, Cina, Myanmar, India, Corea.

In occasione della Notte europea dei musei, il Museo Pasqualino organizzerà visite guidate di 30 minuti e uno spettacolo tradizionale di opera dei pupi siciliani.

Si potrà scegliere di visitare autonomamente il Museo (costo del biglietto: 3 euro a persona) o di effettuare la visita guidata, della durata di mezz’ora, per 30 persone a volta (costo: 5 euro a persona; orari: 19, 20 e 20.30).

Alle 21.15 è previsto lo spettacolo tradizionale di opera dei pupi (costo: 10 euro a persona).

