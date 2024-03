Al Museo Pasqualino si parla di Dante nella letteratura e nell'arte francese

Dante

Nuovo appuntamento con gli incontri della Società Dante Alighieri di Palermo.

Giovedì 28 marzo alle 18, al Museo Pasqualino, Ida Rampolla Del Tindaro, attenta studiosa degli scambi culturali e letterari tra Francia e Italia, parlerà, di Dante

nella letteratura e nell’arte francese.

La relatrice ricostruirà la fortuna critica del sommo poeta, che soprattutto a partire dall’Ottocento, riscosse un crescente interesse nella patria dei Lumi. In tale percorso un rilievo particolare si riserverà alle celebri incisioni di Gustave Doré e alle grandi pitture di Eugène Delacroix ospitate nella biblioteca del Senato francese, oggi per la prima volta illustrate in uno splendido volume da Jean Marc Ticchi, direttore della biblioteca e degli archivi del Senato.

