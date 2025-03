presepi internazionali

Al museo Pitrè di Palermo l'esposizione internazionale di presepi

Lunedì 16 dicembre 2024 presso la suggestiva cappella del Marvuglia del Museo G. Pitrè verrà inaugurata la mostra.

Questo affascinante allestimento è frutto della passione e dei viaggi intrapresi negli ultimi 40 anni da Marcella Croce e Giovanni Matranga in una ventina di paesi diversi tra cui: Italia Spagna Portogallo Francia Armenia Israele Palestina Congo Etiopia Brasile Argentina Uruguay e Messico, unitamente ai presepi appartenenti alla collezione del Museo Pitrè.

La mostra sarà visitabile dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 dalle ore 9 alle 18.30 gratuitamente, festivi e prefestivi dalle ore 9 alle ore 13.

Pratica devozionale seguita per la prima volta da San Francesco a Greccio nel 1223, il presepe fu incoraggiato fra i fedeli soprattutto dai gesuiti, nel clima postridentino tipico della Controriforma: famosi soprattutto quelli napoletani tuttora lì in vendita vicino la chiesa di San Gregorio Armeno. Sappiamo che a Palermo nel 1653 ne venne allestito uno con figure a grandezza naturale nella chiesa di San Domenico. Tra le figure peculiari del presepe siciliano, accuratamente elencate da Pitrè, troviamo lo ‘spaventato’ che è sconvolto dall’evento e l’addormentato’ che si perse tutto lo spettacolo.

Tra quelli presenti nella mostra segnaliamo in particolare i seguenti:

Catania – cera

Lecce - cartapesta “fiammeggiata”

Lecce - ceramica - artista Epicochi

Estremoz (Portogallo)

Huelva (Spagna)

Barcellona (Spagna) metallo - disegnato da Gaudì

Chartres (Francia) - ceramica

Arles (Francia) - ceramica

Ungheria - ceramica

Argentina - ceramica

Patagonia – legno

Uruguay - ceramica

Porto Alegre (Brasile) stoffa e guscio di zucca

Olinda (Brasile) - ceramica

Taubatè (Brasile) - ceramica

Panama – pietra locale

Messico - ceramica

Palestina - legno di ulivo

Etiopia - stoffa e legno

Etiopia - ceramica

Congo - legno

Madagascar - legno

Birmania – legno e terracotta.

Marcella Croce è nata a Palermo. È giornalista, ha collaborato con il quotidiano La Repubblica per più di dieci anni e collabora attualmente con il Giornale di Sicilia con la rubrica settimanale Una gita fuori porta che da più di tre anni segnala itinerari e luoghi poco conosciuti in Sicilia. Conoscere le lingue e studiare le culture del mondo è il suo principale interesse.

Dopo una laurea in letteratura inglese (Palermo) e una borsa di studio presso il Mount Holyoke College (Massachusetts), ha conseguito nel 1988 il dottorato di ricerca in letteratura italiana presso la University of Wisconsin-Madison (USA) con una tesi sulla Tradizione cavalleresca in Sicilia. Ha insegnato lingua inglese nelle scuole secondarie a Palermo e lingua italiana presso le Università di Isfahan (Iran) e Kyoto (Giappone).

Ha pubblicato vari libri sulle tradizioni popolari siciliane e non solo: Pupi carretti contastorie (1999), Pupari (2003), Le stagioni del sacro (2004), Eat Smart in Sicily (2008), Guida ai sapori perduti – storie e segreti del cibo siciliano (2008), L'anima nascosta del Giappone (2009). Il suo volume Oltre il chador -- Iran in bianco e nero (2006) ha vinto il 1° Premio di scrittura femminile “Il paese delle Donne” (Roma 2007). Negli ultimi anni ha pubblicato Oriente e Occidente (2018), Sicilia da Scoprire (2022) e Una gita fuori porta (2024).

Dal 2011 Marcella Croce è responsabile del Centro Studi Avventure nel Mondo di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Di Robitabu - Opera propria, CC BY-SA 3.0, Collegamento

