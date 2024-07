musica

Al Museo Salinas con Chiara De Roberto e Martina Cirri per la rassegna ''Fuori Orario'': tutti i venerdì sera visite didattiche serali

Grazie alla rassegna sarà possibile sorseggiare un bicchiere di vino, ascoltando musica dal mondo, scoprendo le affascinanti storie del museo archeologico Salinas anche di notte.

Live di due giovani autrici siciliane nel chiostre del Museo Salinas. Venerdì 12 luglio alle 20.30 per Fuori Orario - rassegna ideata da CoopCulture in collaborazione con Genìa, che prevede aperture straordinarie serali fino alle 23 - è la volta di Chiara De Roberto e Martina Cirri, tra voce, chitarra e piano. Martina Cirri, cantautrice e chitarrista siciliana classe ‘99, palermitana, nel 2024 esce il suo singolo di debutto “Primavera”, un brano che racconta l’intimità del “voce e chitarra” con cui Martina crea il suo linguaggio musicale e che ci presenterà in un live insieme a Chiara De Roberto, pianista siciliana, annunciando l’uscita del secondo singolo dal titolo “NICA”.

Grazie alla rassegna, dunque, sarà possibile sorseggiare un bicchiere di vino, ascoltando musica dal mondo, scoprendo le affascinanti storie del museo archeologico Salinas anche di notte. Il Salinas nei weekend estivi infatti, sarà spesso visitabile fino a tarda sera con Salinas by night, prevedendo ogni venerdì percorsi guidati, curati da CoopCulture (ore 20,45 e 21.45) che permetteranno di scoprire nei dettagli la collezione unica del museo e l’ex convento seicentesco che lo ospita. Il percorso di visita, sarà incentrato sulla ricca storia del museo, che accoglie importantissime collezioni e opere provenienti dai più celebri siti archeologici, come quello di Selinunte, sulla multiculturalità del mar Mediterraneo che da sempre ci restituisce importanti testimonianze del passato, sul “primo grande esperimento virtuoso di scambio interculturale” che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, nonché sul restauro e il recupero della statua della Diana Cacciatrice, reperto risalente al II sec. d.c.

Venerdì 19 luglio prosegue la rassegna con Margherita e Francesco Riotta con “Famiglia del Sud live” . La loro popolarità cresce nel 2010 con le canzoni “Va tutto bene” e “Ballarò” che nell’arco di pochi anni diventano cult siciliani. Con la semplice formula chitarra e voce la famiglia del sud crea un’atmosfera musicale che abbraccia diversi generi musicali come il reggae, il soul, la musica popolare e meticcia.

Ultimo appuntamento venerdì 26 con “Not a sad story” Daniele Stagno e Filippo Cimino, duo indie/trip-hop. A cavallo tra il 2021 e il 2022 lanciano i singoli “Waterloo”, “Rimane l’odore” e “Vita mia”, durante il festival di Sanremo vengono menzionati come progetto più promettente da La Rappresentante di Lista.

*Biglietti Salinas By Night. Visite in notturna alle collezioni archeologiche: 8,00 € visita didattica + calice di vino.

I concerti si terranno del Cortile del Museo.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Possibilità di prenotazione tavolo presso il Caffè Culture del Museo.

