Al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo, va in scena lo spettacolo ''Tutta colpa di Egidio''

Sabato 27 e domenica 28 Aprile al Nuovo Teatro Zappalą verrą messo in scena lo spettacolo ''Tutta colpa di Egidio''.

Sabato 27 Aprile alle ore 17:30 e domenica 28 Aprile alle ore 18:00, al Nuovo Teatro Zappalà, sotto la direzione artistica di Valentina Vitale, verrà messo in scena lo spettacolo “Tutta colpa di Egidio”.

La storia nasce con l’acquisto del protagonista di una casa nella quale vivere con la moglie. Decide di intestare la casa alla moglie. La signora a causa della sua folle gelosia per il marito scoprirà il tradimento dello stesso con la cameriera Sarina , intanto lui intento a corteggiare altre donne sotto la guida di Egidio che organizzerà per conto suo una serata particolare con l’amico prediletto ma soprattutto, il segreto che lui gli ha nascosto, l’affare della casa. Nel frattempo, i camerieri altrettanto ignari della presenza l’uno dell’altra si ritrovano in casa dei loro datori di lavoro e solo per coprire i sotterfugi di questi ultimi per svariati inconvenienti si ritroveranno improvvisamente nella stessa camera senza sapere fino alla fine chi hanno accanto.

Questo problema si risolverà??? E come????

L’autore non svela mai la verità, altrimenti la sala teatrale resterebbe completamente vuota.

Artisti: Franco Zappalà, Valentina Vitale, Donato Zappalà, Angelo La Franca, Patri Franco, Linda La Franca.

Regia e Testo di Franco Zappalà.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 con i seguenti prezzi : Intero 25,00; Cral /Docenti/Diamond 23,00; Militari/Ragazzi 16,00.

