Al Parco Villa Filippina è Oktoberfest in formato famiglia: birre, street food e laboratori per bambini

La festa di ottobre per antonomasia approda a Villa Filippina con una carrellata di appuntamenti per adulti e bambini per una tre giorni tutta da scoprire.

Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia trova ampio spazio, ma non solo: il 20 ottobre, a partire dalle ore 17, sabato 21 e domenica 22 per tutto il giorno, al Parco Villa Filippina è Oktoberfest. Ad inaugurare la festa, che ha per assoluta protagonista la birra alla spina Forst, l’apertura di un fusto offerto gratuitamente a tutti gli avventori fino ad esaurimento.

Accanto alle diverse varietà di birra, spazio ad un tripudio di sapori tipici dello street food siciliano e a bontà di chiara evocazione tedesca: così da un lato si può scegliere tra pane cunzato e panelle e crocché, dall’altro tra porchetta e wurstel artigianali della speciale postazione di Monsù. Un menù a sorpresa creato ad hoc per l’evento rende ancora più speciale l’offerta dell’area food di Villa Filippina, sabato e domenica, sia a pranzo che a cena.

Tra gli appuntamenti, non mancano quelli dedicati ai bimbi con l’area gonfiabili e i laboratori dell’associazione Creart Eventi, con attività ludico-ricreative dedicate ai più piccoli volte a svilupparne la manualità e la creatività (adatti a bambini fino ai 10 anni).

Come detto, un evento formato famiglia, ma non solo. Ogni sera a partire dalle 20:30 si apre la musica live sul palco della Villa con tre diversi appuntamenti dal vivo con i Liquidi Moon venerdì sera, Hard Lemons sabato sera e il dj set in vinile domenica, mentre sotto i portici si possono visitare per l’intera giornata le aree dedicate all’artigianato e al vintage con il Camden Market in pieno stile londinese di Mod Cafè e Mod Wear.

INGRESSO LIBERO

ORARI E GIORNI:

Venerdì 20 ottobre dalle ore 17 alle 24

Sabato 21 ottobre ore 9-24

Domenica 22 ottobre ore 10 -22

LABORATORI BIMBI

Sabato 21 e domenica 22 ottobre ore 9-20

