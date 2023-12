Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria la manifestazione ''Sfincioni al Parco'': show cooking, degustazioni, musica e laboratori

Sfincioni al Parco

Si svolgerà dal 15 al 17 dicembre, presso il Piccolo Parco Urbano, in via Serradifalco 25 a Bagheria, la manifestazione “Sfincioni al Parco”, organizzata dall'Associazione Piccolo Parco Urbano e dall'Associazione Eventi e Cultura, con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Bagheria. L'evento si avvale della preziosa collaborazione della Consulta giovanile di Bagheria e dell'Associazione Siciliando, una community che promuove la cultura siciliana.

Un'antica tradizione gastronomica bagherese ci riporta al prodotto di eccellenza tipico del Natale: lo sfincione bianco. Da qui l'idea di un evento a tema natalizio che coniughi non solo il cibo, ma anche l'atmosfera di festa che rende il Natale il periodo dell'anno più atteso sia per i più piccoli che per gli adulti.

La festa prenderà il via venerdì 15 dicembre con l'inaugurazione e l'apertura del village dalle ore 18 e proseguirà fino alle 22 di domenica 17 dicembre.

Non mancherà il delizioso sfincione bianco nella variante con tuma o con ricotta, e sarà presente anche quello senza glutine. Uno stand presenterà, pure, lo sfincione rosso di Ficarazzi con e senza broccoli.

Tanti gli show cooking e le degustazioni, sia di dolce e di salato, che avranno luogo durante la manifestazione, curati dagli esperti della Piana di Baarìa, dove si racconterà la storia, la tradizione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti presentati.

Diverse le attrazioni per i bambini come la casa di Babbo Natale, personaggi in costume, giochi a premi e tanto altro ancora gestito da Zucchero Filato e Lallegranimazione. Inoltre il sabato e la domenica mattina i bimbi potranno scegliere di fare il giro del parco con i pony o in bici.

Sabato sera, spazio anche alla musica, con il Music&Fest con Elle eventi, e la domenica pomeriggio con il gruppo musicale Sirah. Ad arricchire l'intenso programma del weekend anche i laboratori dei ragazzi. Gli allievi dei percorsi di formazione professionale degli indirizzi di ristorazione e benessere del Centro Studi Aurora Ets si cimenteranno in svariate attività creative e nella realizzazione di cibi.

Gli studenti dell'I.I.S. Salvo D'Acquisto daranno il loro prezioso contributo con i laboratori di moda, di acconciatura ed estetica, di meccanica ed elettrico.

Il village sarà arricchito dalle casette contenenti oggetti di artigianato, sempre legati al tema del Natale, e sarà curato dall'Associazione Le Muse.

L’evento ad ingresso gratuito, con donazione volontaria, non ci sarà bisogno di prenotare.

