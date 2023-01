Teatro

Al Teatro Biondo debutta in prima assoluta ''Il tango delle capinere'' di Emma Dante

Il tango delle capinere è la danza della vita di due innamorati, una cerimonia nella quale si compone il mosaico dei ricordi, che rende più sopportabile la solitudine di una donna giunta nell'ultima fase dell'esistenza.

11/01/2023

Emma Dante ritorna al Teatro Biondo di Palermo per il debutto, in prima assoluta il 13 gennaio alle 21.00 nella Sala Grande, del suo nuovo spettacolo: Il tango delle capinere con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, coprodotto dal Biondo insieme a Sud Costa Occidentale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale, Carnezzeria, Théâtre des 13 Vents, Centre Dramatique National di Montpellier, Ma Scène Nationale.

Repliche fino al 22 gennaio.

Per realizzare Il tango delle capinere Emma Dante prende spunto da Ballarini, ultimo capitolo della sua Trilogia degli occhiali. Due anziani coniugi si lanciano in una danza appassionata ripercorrendo la loro vita. È l’ultimo dell’anno, sta per scoccare la mezzanotte, e i due amanti si ritrovano davanti al baule dei ricordi, ballano, si baciano, rivivono i momenti più belli della loro vita, come un carillon che gira senza sosta. Lei lo sorregge per non fargli perdere l’equilibrio, lui le sorride con amore. Un giro di manovella al carillon e il tempo inverte il percorso, adesso i due sono più giovani, inforcano gli occhiali e riprendono a ballare sulle note di vecchie canzoni.

Fonte Immagine: Carmine Maringola

